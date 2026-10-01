Emirates hạn chế hành khách đến Tel Aviv sau sự cố Flydubai

Hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, Israel, ngày 30/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo thông báo của Emirates, những hành khách có điểm đến cuối cùng là Tel Aviv sẽ không được chấp nhận làm thủ tục lên máy bay ngay tại nơi khởi hành. Chẳng hạn, một hành khách Israel đang ở khu vực Viễn Đông, dự định đi máy bay Emirates đến UAE rồi tiếp tục hành trình về Israel, cũng sẽ không được phép lên máy bay của Emirates.

Động thái trên được đưa ra một ngày sau khi hãng hàng không Flydubai, cũng của UAE, thông báo tạm đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel trong thời gian chờ điều tra sự cố nghiêm trọng liên quan chuyến bay FZ1073 từ Dubai đến Israel ngày 30/9.

Trong sự cố này, cơ phó đã tấn công cơ trưởng khi máy bay đang trên hành trình. Cơ trưởng cùng hành khách đã khống chế cơ phó, ngăn nguy cơ xảy ra thảm họa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 1/10 cho biết cơ phó đang bị thẩm vấn và cáo buộc người này đã trải qua quá trình “cực đoan hóa Hồi giáo”.

Trong khi đó, thông báo trên mạng xã hội X ngày 1/10, Đại sứ quán Ấn Độ tại UAE cho biết cơ trưởng người Ấn Độ bị tấn công trong vụ việc đang trong tình trạng sức khỏe tốt và hồi phục tốt. Đại sứ Ấn Độ tại UAE đã tới bệnh viện thăm cơ trưởng và đại sứ quán cho biết vẫn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm việc chăm sóc y tế cho ông.

Sau khi Flydubai đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Israel, nhiều hành khách Israel ngày 1/10 cho biết gặp khó khăn trong việc tìm đường trở về nước. Vụ việc khiến hơn 170 hành khách rơi vào tình trạng nguy hiểm và làm gián đoạn hoạt động hàng không giữa UAE và Israel.