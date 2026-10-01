Thủ tướng Israel: Cơ phó Flydubai chịu ảnh hưởng tư tưởng cực đoan

Israel điều tra khả năng cơ phó Flydubai có tư tưởng cực đoan trước khi tấn công cơ trưởng, khiến máy bay lao xuống hơn 4.000 m chỉ trong 30 giây.

“Chúng tôi biết rằng người này từng trải qua quá trình truyền bá tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Đây dường như là thông tin mà chúng tôi thu thập được từ dữ liệu cá nhân của anh ta”, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News.

Hai quan chức an ninh Israel tiết lộ, đánh giá ban đầu của nước này cho rằng cơ phó, được giới chức Israel xác định là công dân Oman, nhiều khả năng hành động một mình. Tuy nhiên, cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết cơ phó của chuyến bay Flydubai từng trải qua quá trình truyền bá tư tưởng cực đoan. (Ảnh: AP)

Theo trang theo dõi chuyến bay Flightradar24, trong lúc xảy ra sự cố, chiếc máy bay đã lao xuống hơn 14.000 feet (khoảng 4.270 m) trong chưa đầy 30 giây khi đang bay qua Ả Rập Xê Út trên hành trình từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới Israel.

Thủ tướng Netanyahu cho rằng có thể thấy rõ cơ phó có ý định tự sát: “Có vẻ rất có khả năng anh ta định làm chiếc máy bay rơi. Kết hợp điều đó với khuynh hướng Hồi giáo, quá trình cực đoan hóa được phát hiện trong lý lịch của anh ta, tôi nghĩ đó là một dấu hiệu khá rõ ràng”.

“Tôi vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng. Nhưng đó là những dấu hiệu mà chúng tôi có vào lúc này”, ông Netanyahu nói thêm.

Hãng thông tấn nhà nước UAE cho biết đã mở cuộc điều tra nhằm xác định hoàn cảnh, động cơ của vụ việc và làm rõ “liệu sự việc có liên quan đến bất kỳ hoạt động hoặc mục đích khủng bố nào, hay có sự chuẩn bị hoặc chỉ đạo từ trước hay không”.

Đại sứ Israel tại UAE Yossi Shelley trước đó nói với Reuters rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận và động cơ của vụ việc vẫn chưa được xác định.

Một quan chức Israel khác cho biết nước này chưa nhận được đầy đủ những thông tin mà họ yêu cầu từ phía Ả Rập Xê Út. Hai cơ quan tình báo Israel là Mossad và Shin Bet cũng đang điều tra vụ việc.

Văn phòng truyền thông của chính phủ Ả Rập Xê Út chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận. Nước này cũng chưa đưa ra tuyên bố nào về quá trình điều tra.