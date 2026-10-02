TikToker 'Minh Sầm Sơn' bị bắt

Biến livestream thành những màn “thách đấu”

Hoàng Quốc Minh được xác định đã tổ chức các phiên livestream “thách đấu”, sử dụng những hành vi nguy hiểm để thu hút người xem tặng quà, chuyển tiền.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đầu tháng 9/2026, Hoàng Quốc Minh (sinh năm 1991, trú tại tổ dân phố Thống Nhất, phường Nam Sầm Sơn) có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi hoạt động trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Minh từng chấp hành án phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi trở về địa phương, người này xây dựng kênh TikTok “Minh Sầm Sơn” và thường xuyên phát trực tiếp các nội dung mang hình ảnh giang hồ, bạo lực nhằm thu hút người xem và kiếm tiền.

Theo cơ quan công an, để tăng thu nhập, Minh bàn bạc với một số người khác tổ chức các phiên “thách đấu”, thường được gọi là PK Live trên TikTok.

Hoàng Quốc Minh, chủ kênh TikTok “Minh Sầm Sơn” tại cơ quan công an

Trong các phiên phát trực tiếp, những người tham gia kêu gọi khán giả tặng quà, chuyển tiền để phân định thắng, thua. Người thua theo thỏa thuận sẽ phải thực hiện các “hình phạt” do những người tham gia đặt ra.

Đáng chú ý, các hình phạt được xác định có tính chất nguy hiểm, trong đó sử dụng những đồ vật có khả năng gây sát thương tác động vào cơ thể. Mức độ của các hành vi này được đẩy lên theo lượng tiền hoặc quà tặng mà người tham gia nhận được.

Trong quá trình livestream, các bên còn sử dụng lời lẽ chửi bới, thách thức và kích thích tâm lý tò mò của người xem, qua đó lôi kéo khán giả tiếp tục tặng quà hoặc chuyển tiền.

Cơ quan công an cho biết đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện được Hoàng Quốc Minh sử dụng để phục vụ hoạt động livestream. Theo thông tin ban đầu, các vật dụng này là đạo cụ giả, được sử dụng nhằm tạo hiệu ứng bạo lực, gây ấn tượng và thu hút sự chú ý của người xem.

Khởi tố, bắt tạm giam

Ngày 29/9, lực lượng chức năng triệu tập Hoàng Quốc Minh đến làm việc, đồng thời tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của người này và thu giữ nhiều công cụ, phương tiện liên quan đến hoạt động phát trực tiếp trên TikTok.

Sau quá trình xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Quốc Minh.

Minh bị khởi tố về tội “Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời làm rõ hành vi của những người có liên quan.