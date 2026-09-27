Tiêu dùng tiết kiệm - lựa chọn mới của người trẻ

Trước đây, mua sắm thường gắn với tâm lý hào hứng, đặc biệt khi các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội liên tục triển khai chương trình giảm giá, mã ưu đãi. Sự thuận tiện của hình thức mua sắm trực tuyến khiến người tiêu dùng dễ phát sinh những khoản chi vượt quá nhu cầu thực tế.

Người trẻ cân nhắc kiểu dáng, chất liệu, giá cả trước khi lựa chọn trang phục.

Nay, thói quen tiêu dùng của một bộ phận người trẻ đang có sự thay đổi. Thay vì quyết định mua dựa trên mức giảm giá, nhiều người chú trọng xem xét nhu cầu sử dụng, mức độ cần thiết, khả năng thay thế của sản phẩm và thời gian sử dụng trước khi chi tiền. Việc cân nhắc kỹ trước mỗi lần mua sắm góp phần hạn chế chi tiêu không cần thiết, hướng đến cách sử dụng tài chính hợp lý hơn.

Bạn trẻ Hoàng Kim Ngân, phường Thục Phán cho biết: Trước đây, em thường mua hàng theo cảm hứng, nhất là khi bắt gặp những sản phẩm được giảm giá trên mạng xã hội. Sau một thời gian, nhận thấy nhiều món đồ mua về ít sử dụng, em bắt đầu thay đổi cách chi tiêu. Trước khi mua, em thường xem lại mình có thực sự cần hay không, tham khảo giá ở một vài nơi rồi mới quyết định. Nếu chỉ vì thấy rẻ hoặc đang giảm giá mà mua thì rất dễ tốn tiền cho những món đồ không cần thiết.

Không chỉ giảm số lượng mua sắm, tiêu dùng tiết kiệm còn thể hiện ở việc người trẻ quan tâm hơn đến chất lượng và giá trị sử dụng. Với quần áo, những thiết kế đơn giản, dễ phối và phù hợp nhiều hoàn cảnh được ưu tiên. Đối với đồ gia dụng, thiết bị điện tử, các tiêu chí về độ bền, công năng và chế độ bảo hành ngày càng được chú trọng, thay vì chỉ dựa vào mức giá.

Cách lựa chọn này giúp hạn chế tình trạng sử dụng sản phẩm giá rẻ nhưng nhanh xuống cấp, phát sinh thêm chi phí sửa chữa hoặc thay thế. Đối với những mặt hàng có giá trị lớn, một số người trẻ dành thời gian cân nhắc trước khi quyết định, qua đó hạn chế những khoản chi xuất phát từ nhu cầu nhất thời.

Tại các cửa hàng, sự thay đổi trong tâm lý mua sắm của khách hàng trẻ cũng được thể hiện rõ hơn. Chị Nguyễn Thị Thanh Hậu, chủ cửa hàng quần áo Minh Ngọc, phường Thục Phán cho biết: Khách hàng trẻ hiện nay thường cân nhắc kỹ hơn trước khi mua. Nhiều người dành thời gian xem kiểu dáng, chất liệu, giá bán rồi mới quyết định. Thay vì lựa chọn nhiều sản phẩm cùng lúc, khách thường ưu tiên những mẫu dễ mặc, có thể kết hợp với nhiều trang phục và sử dụng trong nhiều hoàn cảnh. Với những sản phẩm có giá trị cao, khách hàng cũng cân nhắc lâu hơn, có người xem trước, so sánh rồi mới quay lại mua. Theo tôi, đây là cách mua sắm hợp lý, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa giúp khách hàng kiểm soát tốt hơn những khoản chi tiêu.

Bên cạnh việc cân nhắc trước khi mua, săn ưu đãi cũng trở thành một cách tiết kiệm phổ biến. Mã giảm giá, chương trình khuyến mại, miễn phí vận chuyển hay điểm tích lũy được nhiều người tận dụng. Tuy nhiên, thay vì xem khuyến mại là lý do để mua thêm, người trẻ có xu hướng chỉ sử dụng ưu đãi đối với những sản phẩm vốn đã có trong kế hoạch mua sắm.

Để kiểm soát chi tiêu, nhiều bạn trẻ bắt đầu xây dựng kế hoạch tài chính cá nhân theo ngày, tuần hoặc tháng. Các khoản thiết yếu như ăn uống, đi lại, liên lạc được ưu tiên, một phần thu nhập được dành cho tiết kiệm, phần còn lại phân bổ cho các nhu cầu cá nhân. Việc xác định rõ các khoản chi giúp người trẻ chủ động hơn trong sử dụng thu nhập, hạn chế tình trạng chi tiêu vượt khả năng.

Nhiều bạn trẻ sử dụng ứng dụng quản lý chi tiêu để theo dõi các khoản thu, chi và chủ động cân đối tài chính cá nhân.

Đối với những khoản mua sắm ngoài kế hoạch, nhiều người lựa chọn dành thêm thời gian cân nhắc trước khi quyết định. Việc trì hoãn một vài ngày, xem xét mức độ cần thiết và khả năng sử dụng giúp hạn chế những quyết định mua sắm nhất thời, đồng thời hình thành thói quen chi tiêu có kế hoạch và phù hợp với khả năng tài chính.

Từ những thay đổi trong cách mua sắm, người trẻ đang từng bước hình thành thói quen tiêu dùng chủ động, có tính toán. Hạn chế mua theo cảm xúc, không chạy theo khuyến mại và quản lý chi tiêu giúp kiểm soát nguồn tài chính cá nhân hiệu quả hơn. Trong bối cảnh hàng hóa và phương thức mua sắm ngày càng đa dạng, lựa chọn phù hợp không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu mà còn tạo điều kiện duy trì khoản tiết kiệm, hướng tới nền tảng tài chính ổn định.