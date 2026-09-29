Chứng khoán Rồng Việt dừng kế hoạch ESOP 2026

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, HOSE: VDS) vừa chính thức công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về tạm dừng triển khai chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2026.

Lý do được Hội đồng quản trị đưa ra xuất phát từ diễn biến chung của thị trường tài chính thời gian qua, khiến công ty phải linh hoạt cân nhắc lại lộ trình phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông cũng như sự ổn định của cổ phiếu trên thị trường.

Chứng khoán Rồng Việt thông báo dừng kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2026 (Ảnh: VDSC).

Động thái tạm hoãn các phương án tăng vốn diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh và biến động thị giá của doanh nghiệp trải qua nhiều thách thức trong nửa đầu năm.

Cụ thể, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2026, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt khoảng 3,6 tỷ đồng, sụt giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù hoạt động kinh doanh của công ty đã hồi phục mạnh mẽ trong Quý II, kết quả bán niên vẫn bị ảnh hưởng do áp lực chi phí trích lập dự phòng và khoản lỗ từ Quý I.

Trên thị trường chứng khoán, VDS kết phiên 28/9 ở mức 9.800 đồng/cổ phiếu, ghi nhận vùng giá thấp nhất của mã này trong 52 tuần.

Ngay trước đó, VDSC cũng nhận quyết định xử phạt của UBCKNN do 4 nhóm vi phạm liên quan đến nghiệp vụ (cho khách hàng thực hiện giao dịch khi không đủ tiền, không đủ chứng khoán, vi phạm quản lý tài sản bảo đảm...).

Song song với việc tạm dừng kế hoạch phát hành ESOP, Rồng Việt sẽ ưu tiên tập trung nguồn lực triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 27,2 triệu cổ phiếu phổ thông với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 272 tỷ đồng. Tỉ lệ thực hiện quyền là 10:1, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2025 trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu này dự kiến sẽ diễn ra vào thời gian từ Quý IV/2026 đến Quý I/2027, ngay sau khi nhận được thông báo chấp thuận từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần cổ phiếu lẻ phát sinh do phân chia sẽ được điều chuyển cho Công đoàn công ty làm nguồn thưởng cho nhân viên.