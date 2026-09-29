Khơi thông dòng vốn, tạo lực đẩy cho bất động sản khu công nghiệp

Sáng 29/9, tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn TP.Hải Phòng diễn ra Hội thảo “Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp: Đón sóng đầu tư trong Kỷ nguyên tăng trưởng mới”, thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia về tài chính, đầu tư và bất động sản công nghiệp Việt Nam.

Trong bối cảnh dòng vốn FDI và chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển, khu công nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển từ cạnh tranh về quỹ đất, giá thuê sang chất lượng hạ tầng và hệ sinh thái sản xuất. Điều này cũng đặt ra nhu cầu đa dạng hóa nguồn vốn, nhất là các nguồn vốn dài hạn, đồng thời tháo gỡ những điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng và hạ tầng.

Theo TS. Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam: Nếu trước đây quỹ đất và giá thuê là những yếu tố quan trọng để thu hút nhà đầu tư, thì dòng vốn thế hệ mới đang đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn. KCN đang trở thành nền tảng của một hệ sinh thái sản xuất mới, trong đó có sự kết nối giữa FDI, doanh nghiệp Việt Nam, công nghệ, logistics, năng lượng, nhân lực và tài chính... TP Hải Phòng đang trở thành địa phương đi đầu của cả nước về cải cách thủ tục, thu hút nguồn vốn FDI. Các KCN của Hải Phòng đặc biệt được giới đầu tư quan tâm.

Ông cho rằng dòng vốn FDI thế hệ mới không chỉ quan tâm đến đất sạch hay ưu đãi thuế, mà ngày càng đặt yêu cầu cao hơn về hạ tầng, năng lượng, logistics, môi trường, tiêu chuẩn ESG và chất lượng thể chế. Do đó, cuộc cạnh tranh thu hút FDI đang chuyển từ “ưu đãi” sang “chất lượng”.

Với nhu cầu vốn lớn và thời gian đầu tư dài, theo TS. Lê Minh Nghĩa, các dự án KCN cần đa dạng hóa nguồn vốn, từ tín dụng ngân hàng, trái phiếu, quỹ đầu tư, vốn quốc tế đến các công cụ tài chính xanh. Cùng với đó, những điểm nghẽn về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư và hạ tầng cần được giải quyết đồng bộ, bởi đây là những yếu tố tác động trực tiếp đến tiến độ dự án và chi phí vốn.

Các diễn giả tham gia hội thảo.

TS. Phan Hữu Thắng, nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Chủ tịch Liên chi hội Tài chính Khu công nghiệp, cho rằng nhà đầu tư hiện không chỉ quan tâm “có đất để thuê hay không”, mà còn đặt câu hỏi về khả năng cung cấp điện ổn định, nguồn năng lượng xanh, chi phí logistics, chất lượng nhân lực, hạ tầng số và khả năng tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp trong nước. Vì vậy, cuộc cạnh tranh giữa các KCN trong thời gian tới sẽ ngày càng chuyển sang cạnh tranh về chất lượng của cả hệ sinh thái công nghiệp.

Theo TS. Thắng, mục tiêu không chỉ là thu hút thêm nhiều dự án, mà quan trọng hơn là thu hút dòng vốn có chất lượng, tạo ra năng lực sản xuất mới, nâng cao năng lực của doanh nghiệp Việt Nam và hình thành hệ sinh thái công nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế.

Trong khuôn khổ hội thảo, bên cạnh các tham luận chuyên sâu về thực trạng, định hướng và triển vọng của bất động sản công nghiệp, hai phiên thảo luận đã được tổ chức.

Phiên thảo luận thứ nhất.

Tại phiên 1: “Chính sách, thể chế cho phát triển bất động sản khu công nghiệp”, các chuyên gia tập trung trao đổi về năng lực đón dòng vốn FDI mới, những điểm nghẽn trong phát triển KCN, khu công nghệ cao và yêu cầu hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Trong phiên 2: “Khơi dòng tài chính bất động sản khu công nghiệp”, các khách mời tập trung vào bài toán nguồn vốn, khả năng tiếp cận vốn và các mô hình tài chính phù hợp với đặc thù đầu tư dài hạn của lĩnh vực KCN…

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục đón dòng vốn đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, việc phát triển KCN theo hướng đồng bộ, xanh, hiện đại và có khả năng kết nối doanh nghiệp trong nước sẽ ngày càng quan trọng. Khi những điểm nghẽn về vốn, hạ tầng và thể chế được tháo gỡ, bất động sản KCN có thêm điều kiện để trở thành nền tảng cho một hệ sinh thái sản xuất có giá trị gia tăng cao và sức cạnh tranh lớn hơn.