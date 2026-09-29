Việt Nam sắp có mô hình outlet đúng nghĩa: Hàng loạt thương hiệu, mua sắm kết hợp du lịch và trải nghiệm

Đặt mục tiêu có outlet đầu tiên trước năm 2030

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo Đề án, đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet, đồng thời từng bước hoàn thiện khung pháp lý và đưa định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Trong giai đoạn 2030 - 2045, mô hình này được định hướng phát triển tại cả ba khu vực Bắc, Trung và Nam, với mỗi khu vực có ít nhất một outlet.

Bên cạnh đó, đến năm 2030, ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan sẽ được tập huấn, nâng cao năng lực về quản lý, vận hành và phát triển outlet.

Một mục tiêu đáng chú ý khác là tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các outlet thí điểm được phấn đấu đạt 30% - 40%. Đề án cũng hướng tới hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” để kinh doanh tại outlet, ưu tiên các sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hàng Việt tiên phong.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam

3 mô hình outlet được định hướng phát triển

Outlet là mô hình bán lẻ tập trung nhiều thương hiệu, trong đó nhà sản xuất hoặc nhà phân phối bán trực tiếp sản phẩm tới người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù outlet. Hàng hóa có thể bao gồm hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ hoặc sản phẩm được sản xuất riêng cho hệ thống outlet.

Đề án xác định 3 mô hình phù hợp với các điều kiện thị trường khác nhau:

Làng outlet cao cấp, diện tích khoảng 30.000 - 50.000 m²

Mô hình này được phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa và nghệ thuật. Các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ có thể được quy tụ tại đây. Vị trí được ưu tiên là khu vực gần đô thị lớn, điểm du lịch hoặc các đầu mối giao thông như cao tốc và sân bay.

Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi, diện tích khoảng 5.000 - 25.000 m²

Mô hình có thể được tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung vào các thương hiệu phổ thông, trung cấp, đặc biệt là thời trang, thể thao và đồ gia dụng, phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Outlet tích hợp, diện tích khoảng 15.000 - 50.000 m²

Mô hình nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Outlet tích hợp phù hợp với các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư hoặc có lượng khách du lịch lớn.

Những khu vực nào được định hướng phát triển outlet?

Không gian phát triển mô hình outlet được ưu tiên tại những nơi có sức mua lớn, lợi thế về du lịch và kết nối giao thông thuận tiện.

Tại Hà Nội, các trục Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Tại TP.HCM, định hướng tập trung dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Trong khi đó, tại Đà Nẵng và Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối hai địa phương.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) được khuyến khích nghiên cứu, thu hút đầu tư các mô hình outlet thí điểm.

Không gian phát triển mô hình outlet được ưu tiên tại những nơi có sức mua lớn, có lợi thế về du lịch, giao thông

Tăng cơ hội cho hàng Việt nhưng đi kèm yêu cầu quản lý chặt

Để thu hút đầu tư, các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, giao thông và du lịch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt Nam.

Song song với phát triển outlet, công tác quản lý cũng được đặt ra. Các cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá, đồng thời phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước được giao làm đầu mối tham mưu triển khai Đề án, nghiên cứu các giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và quản lý outlet.