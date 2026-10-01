Thương vụ 180 triệu USD của Sia

Sia được cho là đã bán 50% quyền lợi trong danh mục âm nhạc của mình cho công ty đầu tư giải trí Pophouse với giá 180 triệu USD (khoảng 4.6 nghìn tỷ đồng). Thương vụ không chỉ cho thấy giá trị đáng kinh ngạc của những ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Australia, mà còn hé lộ nhiều chi tiết đáng chú ý liên quan đến cuộc ly hôn của cô.

Theo TMZ, Sia đã bán một nửa quyền lợi trong danh mục âm nhạc cho Pophouse với giá 180 triệu USD. Dựa trên giá trị giao dịch này, toàn bộ danh mục âm nhạc của nữ ca sĩ được định giá khoảng 360 triệu USD. Đây là con số đáng chú ý nếu xét đến việc danh mục của Sia không chỉ bao gồm những bản hit do chính cô thể hiện mà còn có hàng loạt ca khúc đình đám được cô sáng tác hoặc đồng sáng tác cho những nghệ sĩ hàng đầu thế giới.

Trong số những tác phẩm nổi bật có thể kể đến Chandelier, Cheap Thrills, Elastic Heart và Unstoppable của Sia. Bên cạnh đó là những ca khúc do cô tham gia sáng tác cho các nghệ sĩ khác như Diamonds của Rihanna, Pretty Hurts của Beyoncé và Titanium của David Guetta.

Thông tin về giá trị thương vụ được hé lộ thông qua các tài liệu liên quan đến quá trình ly hôn giữa Sia và Dan Bernad. Vì vậy, một phần số tiền từ thương vụ bán bản quyền hiện trở thành vấn đề cần được phân chia giữa hai người.

Theo các tài liệu được TMZ thu thập, trong tổng số 180 triệu USD, khoảng 165 triệu USD đến từ những ca khúc Sia sáng tác trước khi kết hôn với Dan Bernad. Bernad được cho là đã từ bỏ quyền lợi đối với khoản tiền này để đổi lấy 1 triệu USD từ Sia. Điều đó đồng nghĩa phần lớn số tiền 165 triệu USD từ những sáng tác trước hôn nhân vẫn thuộc về nữ ca sĩ.

Khoảng 15 triệu USD còn lại liên quan đến những tác phẩm Sia tạo ra trong thời gian hai người kết hôn. Khoản tiền này hiện được giữ trong tài khoản ký quỹ (escrow) trong lúc hai bên tiếp tục giải quyết việc phân chia tài sản.

Sia và Dan Bernad kết hôn vào năm 2023 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng hai năm. Nữ ca sĩ đệ đơn ly hôn vào tháng 3/2025. Hai người có một con trai và từng trải qua quá trình giải quyết quyền nuôi con. Theo thông tin được công bố trước đó, Sia được yêu cầu chi trả 42.500 USD mỗi tháng tiền cấp dưỡng con. Những chi tiết này khiến thương vụ bán danh mục âm nhạc trị giá 180 triệu USD càng thu hút sự chú ý, khi giá trị của các sáng tác được đặt trực tiếp vào bối cảnh phân chia tài sản sau ly hôn.

Giá trị của kho nhạc Sia phần nào bắt nguồn từ hành trình đặc biệt của nữ ca sĩ trong làng nhạc quốc tế.

Trước khi trở thành một trong những giọng ca nổi bật của pop đương đại, Sia từng dành nhiều thời gian tập trung vào sáng tác cho các nghệ sĩ khác. Cô tham gia tạo nên hàng loạt ca khúc thành công, trong đó có Titanium của David Guetta, Diamonds của Rihanna, Wild Ones của Flo Rida và Pretty Hurts của Beyoncé. Những sáng tác này giúp Sia trở thành một trong những nhạc sĩ đứng sau được săn đón tại thị trường nhạc pop. Đáng chú ý, thành công trong vai trò sáng tác cũng mở đường cho bước chuyển lớn trong sự nghiệp của cô.

Năm 2014, Sia phát hành album 1000 Forms of Fear. Album đạt vị trí số 1 trên Billboard 200 và tạo nên Chandelier - một trong những ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của cô. MV Chandelier với hình ảnh Maddie Ziegler trình diễn điệu múa đầy ám ảnh cũng góp phần tạo nên một dấu ấn đặc biệt cho Sia. Nữ ca sĩ sau đó tiếp tục đạt thành công lớn với album This Is Acting năm 2016.

Ca khúc Cheap Thrills từ album này trở thành bản hit đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp của Sia, giúp cô có ca khúc đầu tiên đứng đầu Billboard HOT 100 với tư cách nghệ sĩ chính. Sau đó, Sia tiếp tục mở rộng danh mục âm nhạc với Everyday Is Christmas năm 2017 và dự án LSD kết hợp cùng Labrinth và Diplo năm 2019. Album phòng thu gần nhất của cô, Reasonable Woman, được phát hành năm 2024, tiếp tục cho thấy sự đa dạng trong phong cách âm nhạc của nữ ca sĩ.

Bên mua trong thương vụ lần này là Pophouse - công ty đầu tư và giải trí của Thụy Điển đang ngày càng nổi bật trên thị trường bản quyền âm nhạc.

Pophouse từng tham gia các thương vụ liên quan đến danh mục âm nhạc và tài sản giải trí của nhiều tên tuổi lớn, trong đó có Avicii, Cyndi Lauper, KISS, Swedish House Mafia và Tina Turner. Công ty được thành lập với sự tham gia của Björn Ulvaeus, thành viên nhóm ABBA, đồng thời ngày càng xem việc mua lại danh mục âm nhạc là một phần quan trọng trong chiến lược kinh doanh.

Thương vụ với Sia tiếp tục cho thấy sức hấp dẫn của bản quyền âm nhạc trong mắt các nhà đầu tư. Những ca khúc nổi tiếng có thể tiếp tục tạo ra doanh thu trong thời gian dài thông qua streaming, cấp phép, xuất bản và nhiều hình thức khai thác khác.

Với Sia, 180 triệu USD không đơn thuần là giá trị của một thương vụ tài chính. Con số này phản ánh giá trị của hơn một thập kỷ sáng tác, từ những ca khúc cô viết cho các ngôi sao quốc tế đến những bản hit đưa chính cô trở thành một trong những nghệ sĩ đặc biệt của làng nhạc pop.

Sau thương vụ, Pophouse sẽ sở hữu 50% quyền lợi trong danh mục âm nhạc được định giá khoảng 360 triệu USD của Sia. Một phần đáng kể trong những ca khúc từng làm nên tên tuổi nữ ca sĩ giờ đây đã có thêm một chủ sở hữu - minh chứng rõ ràng cho việc những sáng tác thành công có thể trở thành tài sản trị giá hàng trăm triệu USD, ngay cả nhiều năm sau khi chúng được phát hành.