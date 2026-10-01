6 bộ phim Hàn Quốc đáng xem của Seo Kang Joon

Seo Kang Joon đã có hơn một thập kỷ hoạt động trong ngành phim truyền hình Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2012 với tư cách thành viên nhóm diễn viên 5urprise, trước khi từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dạng vai. Năm 2025, nam diễn viên nhận Daesang (Giải thưởng lớn) cho vai diễn trong Undercover High School.

Một trong những điểm nổi bật trong diễn xuất của Seo Kang Joon là khả năng thể hiện những nhân vật mang nhiều tổn thương, khao khát và cảm xúc nội tâm mà không cần quá nhiều biểu cảm cường điệu. Nếu mới bắt đầu tìm hiểu các tác phẩm của nam diễn viên, dưới đây là 6 bộ phim không thể bỏ lỡ của Seo Kang Joon.

6 bộ phim Hàn Quốc nổi bật của Seo Kang Joon, từ Cheese in the Trap, Watcher đến Undercover High School, cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất. Ảnh: NSX

1. Hwajung

Hwajung xoay quanh cuộc đời Công chúa Jeongmyeong (Lee Yeon Hee) trong bối cảnh triều đại Joseon, với Cha Seung Won đảm nhận vai Hoàng tử Gwanghae. Seo Kang Joon vào vai Hong Joo Won, con trai một gia đình quyền thế, người đem lòng yêu Công chúa Jeongmyeong và phải đối mặt với những cuộc đấu tranh, phản bội trong xã hội đương thời.

Seo Kang Joon đảm nhận vai Hong Joo Won trong Hwajung. Ảnh: NSX

Đây là một trong những vai diễn lớn đầu tiên của Seo Kang Joon. Hong Joo Won được xây dựng là một nhân vật thông minh, sắc sảo và có chính kiến. Anh không chỉ dùng trí tuệ mà còn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những người yếu thế.

Vai diễn giúp Seo Kang Jun thể hiện khá rõ hình ảnh một nhân vật cổ trang vừa có sự điềm tĩnh, vừa sở hữu sức hút riêng. Với những khán giả muốn xem lại giai đoạn đầu trong sự nghiệp của nam diễn viên, Hwajung là một lựa chọn đáng chú ý.

2. Cheese in the Trap

Chuyển thể từ webtoon nổi tiếng của Soonkki, Cheese in the Trap kể về cuộc sống của nhóm sinh viên đại học và những mối quan hệ tình cảm phức tạp giữa họ. Kim Go Eun đóng Hong Seol, Park Hae Jin vào vai Yoo Jung, trong khi Seo Kang Jun đảm nhận Baek In Ho.

Baek In Ho là vai diễn giúp Seo Kang Joon ghi dấu với hình tượng chàng trai nổi loạn nhưng giàu tình cảm. Ảnh: NSX

Yoo Jung là người đầu tiên thổ lộ tình cảm với Seol và cả hai bắt đầu hẹn hò. Trong khi đó, Seol ngày càng thân thiết với In Ho, người vốn có mối quan hệ đối đầu với Yoo Jung. Từ đây, cô liên tục rơi vào những tình huống khó xử.

Baek In Ho là một trong những vai diễn giúp Seo Kang Joon được khán giả chú ý mạnh mẽ. Nhân vật ban đầu có vẻ ngoài nổi loạn, bất cần nhưng ẩn sau đó là nhiều tổn thương và khát vọng được sống một cuộc đời tốt đẹp hơn.

Mối quan hệ giữa In Ho và Hong Seol cũng là điểm khiến nhân vật này nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Qua từng tập phim, Seo Kang Joon từng bước thể hiện sự thay đổi của In Ho, từ một chàng trai có phần bất cần đến người biết suy nghĩ nghiêm túc hơn về tương lai.

3. Are You Human Too?

Nam Shin (Seo Kang Joon) là người thừa kế của một gia đình giàu có. Sau một tai nạn khiến anh rơi vào trạng thái hôn mê, mẹ của Nam Shin tạo ra một robot có ngoại hình giống hệt con trai mình và đặt tên là Nam Shin III.

Seo Kang Joon đảm nhận hai nhân vật Nam Shin và Nam Shin III trong Are You Human Too?. Ảnh: NSX

Khi Nam Shin III được đưa vào thế giới bên ngoài, anh được Kang So Bong (Gong Seung Yeon), một nữ vệ sĩ, bảo vệ. Robot dần học cách giao tiếp, biểu lộ cảm xúc và hành xử giống con người.

Điểm đặc biệt của Are You Human Too? nằm ở việc Seo Kang Joon đảm nhận hai nhân vật có ngoại hình giống nhau nhưng tính cách hoàn toàn khác biệt. Nam Shin là người lạnh lùng, kiêu ngạo, trong khi Nam Shin III lại ngây thơ, tử tế và giàu tình cảm.

Sự tương phản này tạo điều kiện để Seo Kang Joon thể hiện khả năng biến hóa. Việc chuyển đổi giữa hai nhân vật cũng là một trong những yếu tố đáng chú ý nhất của bộ phim, bên cạnh câu chuyện tình cảm và màu sắc khoa học viễn tưởng.

4. Watcher

Watcher xoay quanh Do Chi Kwang (Han Suk Kyu), Kim Young Koon (Seo Kang Joon) và Han Tae Joo (Kim Hyun Joo), ba người cùng tham gia một đội điều tra với mục tiêu vạch trần những hành vi tham nhũng trong lực lượng cảnh sát.

Khác với nhiều hình tượng trước đó, Seo Kang Joon xuất hiện với vẻ ngoài gai góc và lạnh lùng hơn. Young Koon mang trong mình những tổn thương từ quá khứ, đồng thời có liên quan đến một biến cố nghiêm trọng trong thời thơ ấu.

Watcher cho thấy một màu sắc gai góc hơn trong diễn xuất của Seo Kang Joon. Ảnh: NSX

Khi bí mật xung quanh quá khứ của nhân vật dần được hé lộ, khán giả cũng có thêm lý do để theo dõi hành trình của Young Koon. Vai diễn cho thấy Seo Kang Joon có thể đảm nhận những nhân vật nhiều góc tối thay vì chỉ phù hợp với hình tượng nam chính lãng mạn.

Với khán giả yêu thích dòng phim điều tra, tội phạm và bí ẩn, Watcher mang đến một màu sắc khác trong gia tài phim truyền hình của nam diễn viên.

5. I'll Go to You When the Weather Is Nice

Sau khi rời Seoul, Mok Hae Won (Park Min Young) tạm thời về vùng quê sống cùng người dì. Tại đây, cô gặp lại người bạn cũ thời trung học Im Eun Seob (Seo Kang Joon).

Seo Kang Joon vào vai Im Eun Seob trong I'll Go to You When the Weather Is Nice. Ảnh: NSX

Eun Seob đã yêu Hae Won từ nhiều năm trước nhưng chưa từng bày tỏ tình cảm. Khi Hae Won trở về, cả hai dần tìm lại sự thân thiết và bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho nhau.

Bộ phim có nhịp kể chậm và tập trung nhiều vào cảm xúc của nhân vật. Seo Kang Joon không cần sử dụng quá nhiều lời thoại để thể hiện tình cảm của Eun Seob. Ánh mắt, biểu cảm và những hành động nhỏ được sử dụng để cho thấy một tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ.

Đây cũng là một trong những vai diễn phù hợp với thế mạnh của Seo Kang Jun khi thể hiện những nhân vật trầm lặng, giàu cảm xúc và có nhiều điều không nói thành lời.

6. Undercover High School

Trong Undercover High School, Seo Kang Joon vào vai Jung Hae Sung, một đặc vụ NIS tài năng bị giáng chức sau một nhiệm vụ thất bại. Để tìm kiếm những thỏi vàng bị thất lạc của vua Gojong, anh phải cải trang thành học sinh tại một trường trung học danh tiếng.

Undercover High School mang đến cho Seo Kang Jun cơ hội kết hợp diễn xuất hành động, hài hước và tình cảm. Ảnh: NSX

Tại đây, Hae Sung gặp giáo viên chủ nhiệm Oh Soo Ah (Jin Ki Joo). Soo Ah dần nhận ra Hae Sung có những điểm tương đồng với mối tình đầu từng để lại nhiều tổn thương trong quá khứ.

Vai diễn mang đến cho Seo Kang Joon cơ hội kết hợp nhiều màu sắc trong cùng một nhân vật. Hae Sung vừa là một đặc vụ được đào tạo bài bản, vừa phải thích nghi với cuộc sống học đường khi thực hiện nhiệm vụ bí mật. Nhờ đó, nam diễn viên có thể thể hiện đồng thời các phân đoạn hành động, hài hước và tình cảm. Undercover High School cũng trở thành một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của Seo Kang Jun khi anh nhận Daesang tại lễ trao giải cuối năm 2025.

Từ cổ trang, tình cảm học đường đến điều tra tội phạm và khoa học viễn tưởng, 6 bộ phim trên phần nào cho thấy sự đa dạng trong hành trình diễn xuất của Seo Kang Joon. Mỗi vai diễn lại khai thác một màu sắc khác nhau, nhưng điểm chung là nam diễn viên thường tạo được dấu ấn ở những nhân vật có đời sống nội tâm và nhiều chuyển biến cảm xúc.