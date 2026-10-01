Thương vụ thâu tóm Tập đoàn Thiên Long tiến thêm bước mới

HĐQT Kokuyo vừa thông qua phương án tăng vốn cho Synergy Investing ASIA Pte. Ltd. (SIA), công ty con do Kokuyo sở hữu 100% tại Singapore. Khoản vốn bổ sung lên tới 28 tỷ Yên, tương đương khoảng 180 triệu USD hay hơn 4.400 tỷ đồng. Nguồn tiền này được sử dụng để chuyển vốn phục vụ việc mua cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG), Công ty Đầu tư Thiên Long An Thịnh và một số pháp nhân liên quan.

HĐQT Kokuyo vừa thông qua phương án tăng vốn cho SIA.

Đáng chú ý, SIA được thành lập với mục đích chuyên trách các thương vụ mua lại và hiện có mức vốn góp ban đầu chỉ 1 SGD. Việc Kokuyo chuẩn bị bổ sung 28 tỷ Yên vào pháp nhân này tạo ra sự tương phản lớn về quy mô vốn, đồng thời cho thấy đây là phương tiện được thiết lập để triển khai thương vụ Thiên Long.

Khoản vốn mới cũng gần tương đương tổng giá trị giao dịch khoảng 27,6 tỷ Yên mà Kokuyo từng công bố cuối năm 2025. Theo các thông tin trước đó, giá trị này tương đương khoảng 185 triệu USD, hay khoảng 4.700 tỷ đồng tại thời điểm công bố.

Tuy nhiên, việc tăng vốn chưa đồng nghĩa thương vụ đã hoàn tất. Theo thông tin được công bố, khoản tăng vốn của SIA được thực hiện với điều kiện phải nhận được chấp thuận từ cơ quan chức năng Việt Nam.

Thương vụ được Kokuyo công bố từ cuối năm 2025 gồm hai bước. Trước tiên, tập đoàn Nhật Bản dự kiến mua toàn bộ vốn của CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), pháp nhân đang sở hữu khoảng 46,82% cổ phần TLG.

Sau đó, Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm tối đa 18,19% cổ phần TLG từ các cổ đông khác. Nếu cả hai giao dịch hoàn tất theo kế hoạch, tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Kokuyo tại Thiên Long có thể lên tới 65,01%, qua đó đưa Tập đoàn Thiên Long trở thành công ty con của tập đoàn Nhật Bản.

Tổng giá trị ước tính của hai giao dịch là 27,6 tỷ Yên. Theo Vietcap, con số này tương ứng mức giá khoảng 82.000 đồng/cp TLG tại thời điểm công bố thương vụ cuối năm 2025.

Đến tháng 9/2026, thương vụ đã có thêm một bước tiến về mặt pháp lý. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia chấp thuận giao dịch tập trung kinh tế có điều kiện giữa Synergy Investing Asia, Thiên Long An Thịnh, Tập đoàn Thiên Long và các bên liên quan. Các bên phải thực hiện một số nghĩa vụ về theo dõi thị phần, giá mua bán, chính sách chiết khấu và báo cáo thông tin khi cơ quan cạnh tranh yêu cầu.

Một trong những điều kiện đáng chú ý là kế hoạch tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Việt Nam. Theo thông tin về quyết định chấp thuận, khoản đầu tư R&D phải được tăng thêm 3 tỷ đồng mỗi năm trong ít nhất 5 năm liên tiếp sau năm hoàn tất giao dịch, cùng một số cam kết khác liên quan đến môi trường, nhân sự R&D và năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đối với Kokuyo, thương vụ Thiên Long diễn ra trong bối cảnh tập đoàn Nhật Bản này đang thúc đẩy chiến lược mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong kế hoạch trung hạn, Kokuyo xác định mở rộng thị trường toàn cầu và đặt mục tiêu tăng hiện diện tại châu Á. Tập đoàn cũng cho rằng triển vọng của ngành văn phòng phẩm tại Ấn Độ và ASEAN thuận lợi hơn so với một số thị trường trưởng thành, nhờ dân số và thu nhập gia tăng.

Kokuyo cho biết kế hoạch trung hạn hiện tại dành ngân sách lớn hơn cho đầu tư tăng trưởng, bao gồm cả các thương vụ M&A nhằm mở rộng danh mục kinh doanh và thị trường. Do đó, việc hướng tới quyền kiểm soát Tập đoàn Thiên Long có thể được đặt trong chiến lược tăng trưởng thông qua M&A của tập đoàn này.

Với Tập đoàn Thiên Long, thương vụ nếu hoàn tất sẽ đánh dấu sự thay đổi lớn trong cơ cấu cổ đông kiểm soát. Doanh nghiệp hiện là một trong những nhà sản xuất văn phòng phẩm lớn tại Việt Nam, trong đó thương hiệu bút viết Thiên Long có mạng lưới phân phối rộng trong nước và đã phát triển hoạt động xuất khẩu.

Việc Kokuyo chuẩn bị nguồn vốn gần tương đương toàn bộ giá trị giao dịch dự kiến cho pháp nhân thực hiện thương vụ, sau khi giao dịch đã được cơ quan cạnh tranh chấp thuận có điều kiện, cho thấy quá trình chuyển sang các bước triển khai tiếp theo đang được thúc đẩy. Dù vậy, quyền kiểm soát Tạp đoàn Thiên Long chỉ được xác lập sau khi các giao dịch mua cổ phần và chào mua công khai hoàn tất theo quy định và các điều kiện liên quan được đáp ứng.