Cục diện phòng vé tháng 10: Steven Nguyễn tiếp tục thắng lớn với Trại Buôn Người

Bước sang tháng 10, cục diện phòng vé Việt tiếp tục nghiêng mạnh về Trại Buôn Người. Sau thời gian ngắn ra mắt, bộ phim đã đạt khoảng 172 tỷ đồng doanh thu và duy trì vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng doanh thu theo ngày. Trong khi đó, Lên Hương tiến gần cột mốc 100 tỷ nhưng có dấu hiệu chững lại, còn Út Lan 2 dù từng có những ngày vươn lên dẫn đầu cũng nhanh chóng bị soán ngôi.

Sự chênh lệch giữa Trại Buôn Người và các tác phẩm còn lại cho thấy sức hút tại phòng vé Việt hiện tập trung khá rõ vào một số cái tên. Trong bảng doanh thu ngày được ghi nhận, phim của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh mang về gần 13 tỷ đồng, bán hơn 164.000 vé với hơn 5.300 suất chiếu. Khoảng cách này bỏ xa Lên Hương và Út Lan 2, hai phim Việt từng có thời điểm cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Trại Buôn Người tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt đầu tháng 10. Ảnh: Box office

Với tổng doanh thu hiện đang vượt mốc khoảng 175 tỷ đồng, Trại Buôn Người đang là cái tên nổi bật nhất tại phòng vé Việt thời điểm đầu tháng 10. Bộ phim liên tục đứng đầu doanh thu ngày và duy trì khoảng cách đáng kể với nhóm phim phía sau.

Riêng trong ngày được ghi nhận, Trại Buôn Người đạt gần 14 tỷ đồng, bán hơn 164.000 vé trên 5.381 suất chiếu. Doanh thu này cao hơn rất nhiều lần so với Lên Hương và Út Lan 2, dù cả hai đều đã có thời gian tích lũy doanh thu đáng kể trước đó.

Steven Nguyễn tiếp tục gây chú ý với thành tích phòng vé của Trại Buôn Người. Ảnh: NSX

Sức bán vé của bộ phim cũng giúp Steven Nguyễn tiếp tục được chú ý. Sau thành công của Mưa Đỏ, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm có khả năng tạo doanh thu lớn tại phòng vé. Nếu Trại Buôn Người tiếp tục duy trì tốc độ hiện tại, cột mốc 200 tỷ đồng đang trở thành mục tiêu được quan tâm. Tuy nhiên, doanh thu phòng vé vẫn còn phụ thuộc vào sức bán vé trong những ngày tiếp theo, đặc biệt khi phim đã bước qua giai đoạn đầu có lượng khán giả cao nhất.

Ở vị trí phía sau, Lên Hương đang đứng trước một bài toán khác. Bộ phim đã tích lũy khoảng 92 tỷ đồng, tiến rất gần cột mốc 100 tỷ nhưng doanh thu theo ngày hiện chỉ còn khoảng 183 triệu đồng.

Lên Hương tiến gần cột mốc 100 tỷ đồng nhưng tốc độ doanh thu đang chững lại. Ảnh: NSX

Khoảng cách chưa đầy 8 tỷ đồng về mặt tổng doanh thu không phải quá lớn, nhưng với tốc độ bán vé hiện tại, việc chạm mốc 100 tỷ sẽ cần thêm thời gian. Đáng chú ý, Lên Hương từng có giai đoạn tạo hiệu ứng tốt tại phòng vé và nhanh chóng tiến vào nhóm phim Việt có doanh thu cao trong tháng 9.

Tuy nhiên, khi Trại Buôn Người xuất hiện và liên tục chiếm phần lớn lượng suất chiếu cũng như sức mua của khán giả, không gian dành cho những bộ phim đã ra mắt trước đó bắt đầu thu hẹp. Việc Lên Hương vẫn có thể tiến tới 100 tỷ sẽ phụ thuộc vào khả năng duy trì lượng khán giả trong những ngày tới. Cột mốc này nếu đạt được vẫn là một kết quả đáng chú ý, nhưng tốc độ hiện tại cho thấy chặng cuối sẽ không còn dễ dàng như giai đoạn đầu.

Út Lan 2 cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Phim hiện đạt gần 42 tỷ đồng và từng có một vài ngày đứng đầu bảng doanh thu theo ngày. Tuy nhiên, vị trí này không được duy trì lâu khi Trại Buôn Người nhanh chóng vươn lên. Trong ngày được ghi nhận, Út Lan 2 thu khoảng 180 triệu đồng, bán hơn 2.400 vé trên 633 suất chiếu. Con số này cho thấy khoảng cách khá lớn giữa số lượng suất chiếu và sức mua thực tế. Việc có hơn 600 suất chiếu nhưng doanh thu chỉ quanh mức 180 triệu đồng cho thấy sức bán vé của bộ phim đã giảm đáng kể so với giai đoạn đầu. Từ một tác phẩm có khả năng cạnh tranh vị trí dẫn đầu, Út Lan 2 hiện phải tập trung nhiều hơn vào việc duy trì doanh thu để kéo dài thời gian trụ rạp.

Không chỉ Lên Hương và Út Lan 2, nhiều phim Việt ra mắt trong cùng giai đoạn cũng đang gặp khó khăn khi sức mua tập trung vào những tác phẩm dẫn đầu. Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh hiện đạt khoảng 38 tỷ đồng sau hơn một tháng ra mắt. Phim từng được kỳ vọng lớn nhưng doanh thu thực tế chưa đáp ứng kỳ vọng. Với số suất chiếu và lượng vé bán ra hiện ở mức thấp, tác phẩm đang bước vào giai đoạn cuối của vòng đời ngoài rạp.

Ở nhóm cuối bảng còn có Bóng Ma Nhà Hát và Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt. Hai bộ phim lần lượt chỉ đạt khoảng 2,5 tỷ đồng và 1,8 tỷ đồng doanh thu tích lũy theo số liệu người xem phòng vé được cập nhật. Đây là khoảng cách rất lớn nếu đặt cạnh nhóm phim đang dẫn đầu thị trường.

Bóng Ma Nhà Hát và Mãi Nợ Một Lời Tạm Biệt đang ở nhóm cuối bảng doanh thu phòng vé. Ảnh: Box Office

Nếu nhìn riêng cuộc đua đầu tháng 10, Trại Buôn Người đang tạo ra khoảng cách rõ rệt so với các tác phẩm còn lại. Bộ phim đã vượt 170 tỷ đồng, trong khi Lên Hương vẫn đang tìm cách chạm mốc 100 tỷ và Út Lan 2 mới tiến gần 42 tỷ. Dù vậy, cuộc đua phòng vé tháng 10 vẫn còn phía trước. Trại Buôn Người cần tiếp tục duy trì sức bán nếu muốn tiến xa hơn, trong khi Lên Hương vẫn còn cơ hội hoàn tất cột mốc 100 tỷ và các phim còn lại phải cạnh tranh để kéo dài thời gian trụ rạp.