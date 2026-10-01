Đàm Vĩnh Hưng khoe tin vui từ người thương gắn bó 20 năm ở Mỹ

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nam ca sĩ có hành trình hoạt động lâu năm của làng nhạc Việt, được khán giả biết đến với biệt danh "ông hoàng nhạc Việt". Sau hơn 30 năm theo đuổi nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn duy trì sức hút và thường xuyên nhận được những tình cảm đặc biệt từ người hâm mộ.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng khoe tin vui nhận được từ "người thương" ở Mỹ nhân dịp nam ca sĩ đón tuổi mới. Điều khiến Đàm Vĩnh Hưng xúc động là món quà này đến từ "fan cứng" đã yêu mến và đồng hành cùng anh suốt khoảng 20 năm.

Đàm Vĩnh Hưng khoe tin vui nhận được từ "người thương" ở Mỹ.

Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, 2 khán giả nữ đã âm thầm thực hiện một món quà dành tặng thần tượng bằng cách dựng clip và liên hệ với hệ thống billboard tại khu vực Quảng trường Thời đại (Times Square), New York để phát hình ảnh của nam ca sĩ nhân dịp sinh nhật.

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Giờ này tại New York có 2 chị em fans cứng của mình từ lúc mười mấy tuổi của 20 năm trước đã âm thầm dựng clip và tự liên hệ với hệ thống billboard của khu Times Square New York để cho phát hình mừng sinh nhật 'đại ca' vầy nè! Thấy thương không".

Nam ca sĩ tiếp tục bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình: "Có những tình yêu thương thầm lặng trong sự trân trọng và yêu thương bền bỉ, tuyệt đối".

Kèm theo bài đăng, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc hình ảnh của anh xuất hiện trên màn hình quảng cáo tại Quảng trường Thời đại ở Mỹ. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi đây không chỉ là một món quà sinh nhật thông thường mà còn cho thấy sự gắn bó lâu dài giữa nam ca sĩ và người hâm mộ.

Bài đăng của Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả gửi lời chúc mừng sinh nhật và bày tỏ sự thích thú trước món quà mà hai "fan cứng" dành cho nam ca sĩ. Một số bình luận cho rằng việc xuất hiện trên billboard tại Times Square là cách chúc mừng vừa đặc biệt vừa ý nghĩa, nhất là khi món quà được chuẩn bị âm thầm trong thời gian dài.

Hình ảnh của Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện tại Quảng trường Thời đại nhân dịp nam ca sĩ đón tuổi mới.

Ở tuổi ngoài 50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ nhịp hoạt động khá sôi nổi. Trong năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc và được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Bên cạnh âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng còn mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh. Đầu năm nay, nam ca sĩ khai trương một quán cà phê tại TP.HCM.

Sau hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng vẫn là cái tên thường xuyên được công chúng quan tâm. Từ sân khấu ca nhạc đến đời sống cá nhân, mỗi chia sẻ của nam ca sĩ đều nhận được lượng tương tác đáng kể. Món quà đặc biệt từ khán giả nhân dịp Đàm Vĩnh Hưng đón sinh nhật tiếp tục cho thấy sự gắn bó của một bộ phận người hâm mộ với nam ca sĩ, trong đó có những khán giả đã đồng hành cùng anh từ những năm đầu sự nghiệp.