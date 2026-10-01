Phương Anh Đào rạn nứt với mẹ đẻ từ nhỏ, tới năm 18 tuổi mới hoà giải

Phương Anh Đào tìm thấy câu chuyện của mình trong nhân vật Mây

Ngày Con Còn Mẹ là bộ phim khai thác tình cảm gia đình, tập trung vào mối quan hệ giữa mẹ và con. Ngay từ khi tiếp cận kịch bản, Phương Anh Đào cho biết cô đã cảm nhận được sự gắn kết đặc biệt bởi câu chuyện có nhiều điểm tương đồng với những trải nghiệm mà bản thân từng đi qua.

Chia sẻ với nghệ sĩ Hồng Đào - người đảm nhận vai "mẹ Tím" trong phim - Phương Anh Đào cho biết cô nhìn thấy trong câu chuyện của nhân vật những cảm xúc quen thuộc. Nữ diễn viên cho rằng mỗi gia đình đều có những câu chuyện riêng, nhưng tình cảm và những khoảng cách giữa cha mẹ với con cái đôi khi lại có sự tương đồng.

Phương Anh Đào trong một phân cảnh phim.

Với Phương Anh Đào, việc tham gia bộ phim cũng là dịp để cô gửi gắm và tháo gỡ một phần những cảm xúc từng tồn tại trong lòng mình. Qua câu chuyện của nhân vật, nữ diễn viên nhận ra bản thân hiểu hơn về tình cảm của mẹ và những điều mà trước đây cô chưa có cơ hội hoặc chưa biết cách để chia sẻ.

Phương Anh Đào kể, khi còn nhỏ, cô không sống gần mẹ ruột nên không biết cách giao tiếp hay kể những câu chuyện của mình với mẹ. Khoảng 9 tuổi, khi trở về sống cùng ba mẹ, khoảng cách tình cảm vẫn tồn tại. Một cô bé ít tâm sự, không thường xuyên chia sẻ khiến mẹ cô buồn, trong khi bản thân cô cũng không hiểu mẹ và mẹ cũng khó hiểu được con gái.

Có những thời điểm, Phương Anh Đào thậm chí còn hiểu lầm mẹ. Những khoảng cách ấy chỉ dần được thu hẹp khi nữ diễn viên trưởng thành hơn và bắt đầu cuộc sống tự lập.

Theo Phương Anh Đào, bước ngoặt trong cách nhìn nhận về mẹ đến khi cô khoảng 18 tuổi, thời điểm không còn sống cùng gia đình. Khi tự mình trải nghiệm cuộc sống, cô bắt đầu hiểu hơn những gì mẹ từng làm cho con.

Phương Anh Đào từng có thời gian "hiểu lầm" mẹ ruột.

Nữ diễn viên nhận ra phía sau những điều tưởng như rất bình thường là sự hy sinh của một người phụ nữ luôn đặt con lên trước bản thân. Khi gia đình còn khó khăn, mẹ cô sẵn sàng gác lại những nhu cầu cá nhân, từ chuyện mua sắm đến những mong muốn riêng, để dành mọi thứ cho con.

Sự trưởng thành giúp Phương Anh Đào thay đổi góc nhìn. Nếu khi còn nhỏ, cô chưa đủ trải nghiệm để hiểu những lựa chọn của mẹ, thì khi lớn lên, nữ diễn viên bắt đầu nhìn những điều ấy bằng một góc nhìn khác.

Bởi vậy, với Phương Anh Đào, Ngày Con Còn Mẹ không đơn thuần là một bộ phim về tình cảm gia đình. Quá trình hóa thân vào câu chuyện của nhân vật cũng trở thành cơ hội để cô nhìn lại những cảm xúc từng có với mẹ, từ những khoảng cách, thiếu thấu hiểu cho đến sự đồng cảm khi đã trưởng thành.

Phương Anh Đào ngưỡng mộ Hồng Đào

Bên cạnh sự đồng điệu với câu chuyện của nhân vật, Phương Anh Đào cũng dành nhiều tình cảm và sự ngưỡng mộ cho nghệ sĩ Hồng Đào - người đóng vai "mẹ Tím" trong phim.

Nữ diễn viên đánh giá Hồng Đào là nghệ sĩ giàu kinh nghiệm và có khả năng làm việc đa dạng. Không chỉ có năng lực diễn xuất, "mẹ Tím" còn khiến Phương Anh Đào ấn tượng bởi khả năng viết, chỉnh sửa kịch bản, lập luận và truyền đạt ý tưởng.

Phương Anh Đào và Hồng Đào trên phim.

Trên phim trường, Phương Anh Đào cảm nhận Hồng Đào luôn mang đến một nguồn năng lượng tích cực. Sự bình tĩnh, chiều sâu và kinh nghiệm của đàn chị giúp không khí làm việc trở nên thoải mái hơn, đồng thời tạo điều kiện để các diễn viên trẻ có thể phát huy khả năng của mình.

Theo Phương Anh Đào, điều khiến cô trân trọng Hồng Đào không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn ở cách đàn chị tương tác với bạn diễn. Thay vì lấn át, Hồng Đào biết cách lùi lại đúng lúc, nâng đỡ và tạo khoảng trống để người diễn cùng mình được tỏa sáng.

Qua quá trình làm việc, Phương Anh Đào cũng có thêm một khám phá thú vị về Hồng Đào. Đằng sau hình ảnh một nghệ sĩ chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và có chiều sâu trên phim trường, nữ diễn viên nhận ra "mẹ Tím" ngoài đời còn có khía cạnh rất ngây thơ, dễ thương.

Song Đào ăn ý với nhau sau nhiều lần hợp tác.

Sự kết hợp giữa những trải nghiệm cá nhân của Phương Anh Đào và quá trình làm việc cùng Hồng Đào trở thành một phần đáng nhớ với nữ diễn viên trong hành trình thực hiện "Ngày con còn mẹ". Với cô, câu chuyện về mẹ và con trong phim cũng phần nào giúp bản thân nhìn lại những điều từng chưa thể nói thành lời, để từ đó hiểu hơn về tình cảm gia đình và sự hy sinh của người mẹ.

Được biết, phim "Ngày còn con mẹ" dự kiến khởi chiếu vào ngày 11/11/2026.