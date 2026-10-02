Thúc đẩy phát triển robot và tự động hóa

Phó Giám đốc NIC Đỗ Tiến Thịnh chia sẻ về phát triển AI hiện thân tại Việt Nam. Ảnh: Thu Trang

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với các đơn vị tổ chức và là hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026.

Tại sự kiện, đại diện NIC cho biết, công nghệ robot và tự động hóa được đưa vào danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia; đồng thời robot di động tự hành và robot công nghiệp cùng “nền tảng, giải pháp và mô hình phục vụ sản xuất thông minh” được xác định trong nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược ưu tiên phát triển.

Trình diễn robot tại sự kiện. Ảnh: T.T

Trong bối cảnh đó, việc tăng cường nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI hiện thân và công nghệ robot được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng suất lao động và khả năng ứng dụng công nghệ trong các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế.

Tại hội nghị, các chuyên gia nhấn mạnh, AI hiện thân (Embodied AI) là hướng phát triển kết hợp năng lực nhận thức, xử lý và ra quyết định của trí tuệ nhân tạo với khả năng tương tác và thực hiện nhiệm vụ trong môi trường vật lý. Công nghệ này được ứng dụng trong các hệ thống robot và thiết bị thông minh, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng của AI từ môi trường số sang các hoạt động trong thế giới thực.

Hội nghị AI hiện thân Việt Nam lần thứ nhất do NIC và các đối tác tổ chức tại Khu Công nghệ cao Hoà Lạc. Ảnh: T.T

Việc nghiên cứu và phát triển AI hiện thân có mối liên hệ với các định hướng phát triển công nghệ tiên tiến, sản xuất thông minh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là lĩnh vực có tiềm năng được ứng dụng trong nhiều ngành như sản xuất công nghiệp, giáo dục và nghiên cứu, bán lẻ và dịch vụ, văn hóa và du lịch, khách sạn và các lĩnh vực khác. Hội nghị cũng thảo luận các mô hình kinh doanh đổi mới như “Robot as a Service” (RaaS - Robot dưới dạng dịch vụ)…

Tại sự kiện, các doanh nghiệp đã giới thiệu các dòng robot hình người, robot bốn chân, robot bánh xe và một số giải pháp AI hiện thân phục vụ giáo dục, nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp; trao đổi về các hoạt động đưa công nghệ AI hiện thân vào hệ thống giáo dục và nghiên cứu tại Việt Nam.