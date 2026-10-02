Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình

Các chuyên gia báo cáo tại hội thảo khoa học. (Ảnh: Ngọc Anh)

Trong hai ngày 2 và 3/10, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị khoa học Chấn thương chỉnh hình toàn quốc với chủ đề “Ứng dụng khoa học công nghệ trong chấn thương chỉnh hình”. Tổng số có 199 báo cáo được trình bày tại hội nghị, trong đó số lượng báo cáo quốc tế chiếm khoảng 20%; nhiều báo cáo của các báo cáo viên đến từ các nước có nền y học tiên tiến như: Pháp, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đức… Cùng với đó là có sự tham gia của Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình các nước: Pháp, Thái Lan, Ấn Độ… cho thấy hội nghị khoa học ngày càng được bè bạn quốc tế đánh giá cao.

Một sự kiện đặc biệt trong năm nay là lần đầu tiên có quốc gia khách mời là đoàn Thái Lan với hơn 13 báo cáo chất lượng.

Các chuyên gia quốc tế trao đổi tại hội thảo. (Ảnh: Ngọc Anh)

Mở đầu hội nghị là ba bài giảng và mổ thị phạm liên quan đến những vấn đề nổi bật hiện nay như: Phẫu thuật thay khớp gối có sử dụng robot hỗ trợ; Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu kết hợp bơm xi măng sinh học trong cố định cột sống lưng ngực; Sử dụng chế phẩm sinh học trong phẫu thuật tái tạo lại tổn thương rách rộng chóp xoay khớp vai đến từ các diễn giả, phẫu thuật viên hàng đầu trên thế giới và khu vực.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam cho biết: Cùng với sự phát triển về quy mô, chất lượng là mục tiêu mà hội luôn đặt lên hàng đầu. Đến nay, chấn thương chỉnh hình ngày càng quan trọng trong nền y học Việt Nam cũng như có vị trí trong mắt bạn bè quốc tế.

Trọng tâm của hội nghị là các báo cáo, nghiên cứu về những hướng phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình như: ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), xử lý dữ liệu lớn (Big Data), phẫu thuật robot, phẫu thuật định vị (navigation), vật liệu mới, vật liệu thay thế, công nghệ sinh học... Đây là những bước tiến về nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, vật liệu sinh học, vật liệu mới và vật liệu ứng dụng, hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống cũng như chất lượng cuộc mổ cho người bệnh.

Dịp này, lần đầu tiên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức triển khai ca phẫu thuật robot thay khớp gối cho một người bệnh bị thoái hóa khớp gối hai bên và đã đau nhiều năm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh. (Ảnh: Ngọc Anh)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Khánh cho biết: Ưu điểm của phẫu thuật robot là có thể lập trình giải phẫu khớp gối cũng như việc thay thế khớp, hướng tới cấu trúc giải phẫu và sinh lý gần như bình thường của người bệnh. Trước đây, phẫu thuật thay khớp gối chủ yếu cắt xương theo cấu hình của khớp nhân tạo. Những năm gần đây, nhiều công nghệ mới được ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả lâu dài của khớp, cải thiện giải phẫu, sinh lý, chức năng vận động, đồng thời rút ngắn thời gian mổ và tái tạo chính xác cấu trúc khớp gối.

“Phẫu thuật robot là kỹ thuật mới tại Việt Nam, có ưu điểm trong việc định vị chính xác các mốc giải phẫu, cắt phần xương hỏng và thay thế khớp mới”, Phó Giáo sư Nguyễn Mạnh Khánh khẳng định.

Tuy nhiên, công nghệ AI và robot cần có thời gian để "huấn luyện" nhằm hỗ trợ con người một cách tối ưu. Do đó, thầy thuốc, phẫu thuật viên phải làm chủ khoa học công nghệ, không chạy theo, không bị động và không lệ thuộc.