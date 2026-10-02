Thúc đẩy đồng sáng tạo công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc

Bộ trưởng Vũ Hải Quân chụp ảnh cùng đại diện các Doanh nghiệp. (Ảnh: MST)

Khoa học, công nghệ và chuyển đổi số đang trở thành trụ cột quan trọng, đi vào chiều sâu trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc. Không gian hợp tác này đặt ra yêu cầu doanh nghiệp hai nước đổi mới tư duy, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển, cùng tham gia từ những khâu đầu tiên của quá trình hình thành sản phẩm.

Đây là thông điệp được Bộ trưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh tại cuộc gặp doanh nghiệp và Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 tại Seoul.

Cùng nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm

Trong cuộc trao đổi với Bộ trưởng Vũ Hải Quân và Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp công nghệ số hai nước chia sẻ về hợp tác đầu tư, phát triển thị trường, nghiên cứu và phát triển; đồng thời nêu những thuận lợi, vướng mắc trong kết nối hệ sinh thái công nghệ giữa hai quốc gia.

Các doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch bán dẫn, hạ tầng dữ liệu và chuyển đổi số công nghiệp. Cùng với mở rộng thị trường, doanh nghiệp hướng tới nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ cao của Hàn Quốc.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị doanh nghiệp hai nước tạo bước chuyển mạnh mẽ từ hợp tác gia công thuần túy sang đồng sáng tạo: cùng nghiên cứu, cùng thiết kế, cùng phát triển sản phẩm và phối hợp triển khai các dự án thử nghiệm chứng minh tính khả thi ngay từ đầu.

Các lĩnh vực cần tập trung gồm kết nối hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trong đó có Physical AI, AI Factory, và bán dẫn để tối ưu hóa chuỗi sản xuất, thương mại và dịch vụ.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghệ Make in Viet Nam chất lượng cao, tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng của Hàn Quốc. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp hai nước có thể hình thành các liên danh, cùng vươn ra thị trường quốc tế.

Đại sứ Vũ Hồ nhấn mạnh sự đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam tại Hàn Quốc trong thúc đẩy doanh nghiệp hai bên cùng thương mại hóa công nghệ, đồng sở hữu tài sản trí tuệ và tiếp cận thị trường thứ ba.

Gắn nghiên cứu với nhu cầu của doanh nghiệp

Để thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị các doanh nghiệp lớn phối hợp chặt chẽ với viện nghiên cứu, trường đại học của hai nước, xây dựng các nhóm nghiên cứu liên kết.

Doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng những bài toán thực tế, qua đó góp phần đào tạo đội ngũ kỹ sư trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch có tay nghề cao. Sự liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học cần hướng vào cùng phát triển sản phẩm, đưa công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bộ trưởng khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan đồng hành, tháo gỡ khó khăn về cơ chế, hoàn thiện hành lang pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các mô hình nghiên cứu và phát triển, thử nghiệm chứng minh tính khả thi và thương mại hóa công nghệ giữa doanh nghiệp hai nước.

Với hơn 200 đại biểu tham dự, Diễn đàn Công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc 2026 tập trung trao đổi chính sách, kết nối doanh nghiệp, giới thiệu sản phẩm và giải pháp trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, điện toán đám mây, dữ liệu, phần mềm và nhà máy thông minh.

Theo Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Nguyễn Khắc Lịch, đây là những nội dung trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác công nghệ số giữa hai nước.

Tại tọa đàm “Liên minh công nghệ số Việt Nam-Hàn Quốc: Đồng sáng tạo giải pháp AI, thiết kế vi mạch và phát triển chuỗi cung ứng công nghệ cao”, các đại biểu trao đổi về nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ; đào tạo nhân lực trí tuệ nhân tạo, thiết kế bán dẫn; thử nghiệm và đưa sản phẩm do hai bên đồng phát triển ra thị trường toàn cầu.

Tham quan các gian hàng giới thiệu giải pháp trí tuệ nhân tạo trong quản trị và sản xuất, nền tảng chuyển đổi số doanh nghiệp, điện toán đám mây và an toàn thông tin, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đẩy mạnh kết nối giao thương, sớm chuyển các ý tưởng, giải pháp thành hợp đồng hợp tác thương mại thực chất.