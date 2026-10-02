Apple đưa Impersonation Risk Detection vào iOS 27 nhằm xử lý một dạng lừa đảo mà các bộ lọc thông thường khó ngăn chặn. Thay vì dựa hoàn toàn vào việc phát hiện tin nhắn, email hay cuộc gọi đáng ngờ, hệ thống còn cung cấp tín hiệu về nguy cơ khi người dùng đang tương tác với một ứng dụng được hỗ trợ.

Đây là điểm quan trọng trong bối cảnh nhiều vụ lừa đảo không cần khai thác lỗi bảo mật trên thiết bị. Kẻ gian thường tạo áp lực bằng cách giả làm nhân viên ngân hàng, cơ quan nhà nước hoặc người quen, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, cung cấp thông tin hoặc thực hiện một thao tác ngay lập tức. Khi chính chủ thiết bị chủ động xác nhận giao dịch, các lớp bảo vệ truyền thống có thể khó can thiệp.

iOS 27 có thêm lớp bảo vệ chống lừa đảo mạo danh mới cho iPhone.

Sau khi được bật, tính năng của iOS 27 sẽ phân tích dữ liệu trên thiết bị và thông tin liên quan đến Tài khoản Apple để đánh giá dấu hiệu rủi ro. Kết quả được phân thành ba mức: Không xác định (Unknown), Trung bình (Medium) và Cao (High).

Apple không chuyển dữ liệu gốc này cho ứng dụng. Nhà phát triển chỉ nhận được tín hiệu về mức độ rủi ro, từ đó có thể thiết kế các biện pháp phản ứng như yêu cầu xác thực bổ sung, trì hoãn thao tác hoặc hiển thị cảnh báo trước khi người dùng tiếp tục.

Muốn sử dụng lớp bảo vệ này, người dùng cần vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Phát hiện nguy cơ mạo danh, sau đó bật Chia sẻ với nhà phát triển ứng dụng. Đây là bước cần thực hiện thủ công bởi tính năng hiện được tắt theo mặc định.

Một hạn chế khác là Imersonation Risk Detection không hoạt động với mọi ứng dụng. Chỉ các ứng dụng tương thích mới có thể tiếp nhận tín hiệu đánh giá từ hệ thống, trong khi Apple chưa công bố danh sách đầy đủ những ứng dụng được hỗ trợ.

Cách triển khai mới cho thấy Apple đang bổ sung thêm một lớp kiểm tra nằm giữa hệ điều hành và ứng dụng. Thay vì chỉ cảnh báo khi phát hiện nội dung đáng ngờ, iOS 27 có thể giúp ứng dụng nhận biết nguy cơ để đưa ra cảnh báo vào thời điểm người dùng chuẩn bị thực hiện một hành động có khả năng dẫn tới thiệt hại.