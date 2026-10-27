Thúc đẩy chuyển đổi số thực chất

Sau 3 ngày diễn ra (từ ngày 24 đến 26-10) tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang), Ngày hội Công nghệ số tỉnh Khánh Hòa năm 2026 đã khép lại với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo người dân tham quan, trải nghiệm. Từ các hội nghị, hội thảo chuyên đề đến không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm và giải pháp công nghệ, ngày hội tạo cơ hội để người dân, doanh nghiệp tiếp cận công nghệ số, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Nhiều hoạt động, đa dạng trải nghiệm

Với chủ đề “Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị địa phương”, chuỗi hội nghị, hội thảo tại ngày hội tập trung trao đổi nhiều vấn đề thiết thực trong quá trình chuyển đổi số. Các đại biểu, chuyên gia và doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp về: Thanh toán không dùng tiền mặt; hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển hệ sinh thái nông nghiệp số; xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, điện toán đám mây; bảo đảm an ninh mạng, an toàn dữ liệu; ứng dụng internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị, điều hành…

Các nội dung về chuyển đổi số đối với hộ tiểu thương, hộ kinh doanh, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng cũng được quan tâm. Qua đó, các đại biểu có thêm thông tin, kinh nghiệm và giải pháp để tham khảo, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp.

Người dân, du khách thích thú trải nghiệm robot thông minh tại ngày hội.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, không gian trưng bày quy tụ 45 đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 60 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ công nghệ số và sản phẩm OCOP địa phương. Không gian này thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, tương tác và trải nghiệm. Nhiều hoạt động được tổ chức phù hợp với từng nhóm đối tượng như: Lắp ráp robot, trải nghiệm STEM dành cho học sinh; trải nghiệm và thi đấu robot; tiểu phẩm truyền thông về an toàn số; đố vui công nghệ nhận quà; trình diễn robot AI, trải nghiệm công nghệ thực tế ảo…

Đặc biệt, trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” tái hiện không gian Quảng trường Ba Đình ngày 2-9-1945, đưa người tham gia trở về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Chương trình tạo điểm nhấn cho ngày hội, kết hợp ứng dụng công nghệ với việc tìm hiểu lịch sử, thu hút sự quan tâm của khách tham quan.

Trẻ em hào hứng trải nghiệm chạy thực tế ảo tại ngày hội.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Tổ trưởng Tổ dân phố 2 (phường Đô Vinh) cho biết, qua tham gia hội nghị thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ số cộng đồng, bà có thêm phương pháp hoạt động, kỹ năng thực hành trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo đảm an toàn số tại cơ sở. Bà cũng đánh giá các gian hàng năm nay đa dạng, giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ mới, tạo không khí sôi động và mang đến nhiều kiến thức hữu ích cho người tham quan.

Với em Nguyễn Khải Anh (xã Suối Hiệp), những trải nghiệm tại ngày hội rất thú vị, nhất là các hoạt động lắp ráp robot, STEM và công nghệ thực tế ảo. Còn bà Trương Thị Ngọc Diễm (phường Nha Trang) cho biết, ngày hội giúp bà biết thêm nhiều công nghệ mới, đặc biệt là các công nghệ do doanh nghiệp Việt Nam phát triển. Bà mong muốn tỉnh tiếp tục tổ chức ngày hội để người dân có thêm cơ hội tìm hiểu, tiếp cận công nghệ.

Đưa công nghệ đến gần thực tiễn

Tham gia ngày hội, các đơn vị, doanh nghiệp mang đến nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Trong đó, có các giải pháp nông nghiệp thông minh, tòa nhà, khách sạn và giáo dục thông minh, robot, chữ ký số, hiện diện trực tuyến bằng tên miền quốc gia, tự động hóa quản trị nhân sự, du lịch số, điện toán đám mây và an toàn thông tin. Nhiều giải pháp khác hướng đến phát triển đô thị xanh thông minh, kinh tế tuần hoàn, du lịch xanh, giao thông bền vững, nuôi biển thông minh và bảo tồn biển, cùng các nền tảng chăm sóc sức khỏe người dân...

Bên cạnh đó, các sản phẩm, giải pháp văn phòng cũng được giới thiệu tại ngày hội. Bà Lê Nguyễn Hoàng Phương - đại diện Công ty TNHH Epson Việt Nam, đơn vị phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Tân Nghệ Tin tổ chức gian hàng tại ngày hội cho biết, doanh nghiệp mang đến các giải pháp văn phòng như: Máy chiếu, máy in tem nhãn và thiết bị in ấn, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Trong đó, các thiết bị sử dụng công nghệ in phun không nhiệt góp phần giảm điện năng tiêu thụ, hướng đến sử dụng năng lượng hiệu quả và bảo vệ môi trường.

Theo bà Phương, ngày hội năm nay có quy mô khá lớn, công tác tổ chức bài bản, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và tiếp cận khách hàng tiềm năng. Doanh nghiệp kỳ vọng qua sự kiện sẽ tiếp cận được nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh, mở ra cơ hội cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Khách tham quan tìm hiểu máy bay không người lái ứng dụng trong nuôi biển và bảo tồn biển tại ngày hội.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu sản phẩm, các hội nghị, hội thảo và chương trình trải nghiệm còn góp phần phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức về vai trò, lợi ích của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế số và xã hội số. Người dân có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và những tiện ích số phục vụ đời sống; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ an toàn, nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo trên không gian mạng. Hoạt động livestream quảng bá sản phẩm OCOP trên các nền tảng số và sàn thương mại điện tử góp phần đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng.

Từ các hội nghị chuyên đề, hoạt động trải nghiệm đến quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, ngày hội cho thấy công nghệ có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị đến hỗ trợ sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân chủ động tìm hiểu, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, thúc đẩy phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.