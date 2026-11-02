Gần 130.000 lượt truy cập trang thông tin do Zalo và Google xây dựng

Trang thông tin Trung tâm an toàn là hoạt động thuộc khuôn khổ chiến dịch hợp tác “Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến” giữa Zalo và Google từ đầu tháng 8/2026. Lượng truy cập của Trung tâm an toàn trong thời gian ngắn cho thấy chủ đề về an toàn trên không gian mạng đang được đông đảo người dùng quan tâm.

Trung tâm an toàn tổng hợp kiến thức nhận diện lừa đảo và công cụ bảo mật của Zalo và Google, đóng vai trò như cẩm nang an toàn số cho người dùng Việt.

Bên cạnh việc đồng hành cùng Google, trong năm 2026, Zalo đã thực hiện nâng cấp các tính năng an toàn trong ứng dụng, đồng thời hợp tác với nhiều công ty, tổ chức nhằm tăng cường bảo vệ quyền riêng tư, an toàn cho người dùng.

Nâng cao nhận thức và trải nghiệm trực tuyến an toàn

Hướng đến việc nâng cao nhận thức và hình thành thói quen tự bảo vệ, Trung tâm an toàn cung cấp kiến thức hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi. Ngoài ra, trang thông tin còn giới thiệu các biện pháp bảo mật từ Zalo và Google để người dùng có thể chủ động bảo vệ bản thân và gia đình.

Trước đó, Zalo phối hợp chặt chẽ với Viettel triển khai rà soát các tài khoản gắn với thuê bao di động đã được nhà mạng thu hồi. Trên cơ sở đó, Zalo sẽ gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật. Sự phối hợp này nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tài khoản gắn với thuê bao thu hồi để phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Zalo sẽ chủ động gửi thông báo để người dùng có thể cập nhật số điện thoại mới.

Ở góc độ nền tảng, với hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, Zalo tập trung phát triển hàng loạt biện pháp trong giao diện tin nhắn giúp người dùng tự bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của mình. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt 3 tính năng an toàn: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu hay Tùy chỉnh quyền riêng tư ngay trên ứng dụng.

Với tính năng Bảo mật 2 lớp, quá trình đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác minh bằng mã OTP bên cạnh mật khẩu. Cơ chế này bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản, ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp. Tính năng Báo xấu giúp người dùng phản ánh tài khoản, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối để Zalo xem xét và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, bằng cách tùy chỉnh ai có thể xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản qua số điện thoại, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản tốt hơn với tính năng Quyền riêng tư.

Zalo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin do tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh - đánh giá và cấp chứng nhận.

Nỗ lực theo đuổi nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Ngoài việc tăng cường hướng dẫn, cung cấp công cụ để người dùng tự bảo vệ, tháng 01/2026, Zalo đã được BSI (British Standards Institution) - tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh - đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS). Chứng nhận được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng Zalo. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Công ty TNHH Zalo Platforms đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin do tổ chức chứng nhận quốc tế BSI cấp.

Để đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, Zalo đã thiết lập và duy trì một Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS), áp dụng nhất quán từ hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng, dữ liệu và các quy trình vận hành liên quan. Các yêu cầu về an toàn thông tin được đưa vào hoạt động hàng ngày qua những cơ chế kiểm soát cụ thể quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý thay đổi hệ thống, giám sát an ninh, ứng phó sự cố, sao lưu và khôi phục dịch vụ. Nền tảng phải duy trì hệ thống hồ sơ, nhật ký và bằng chứng vận hành để chứng minh các yêu cầu về an toàn thông tin đang được thực hiện một cách liên tục. Các biện pháp kiểm soát được rà soát và đánh giá định kỳ nhằm thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, yêu cầu kinh doanh và các rủi ro phát sinh.

Bên cạnh đó, Zalo cũng ứng dụng AI trong quá trình vận hành, kiểm duyệt để nâng cao chất lượng phục vụ người dùng. Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Zalo cho biết: "An toàn trên không gian mạng không chỉ đến từ các tính năng bên trong sản phẩm mà còn ở năng lực nhận diện và tự bảo vệ của người dùng. Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm của đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội".

Thời gian tới, Zalo sẽ tiếp tục đầu tư vào bảo mật, nâng cấp các tính năng riêng tư để mang đến không gian an toàn cho người Việt trên Internet. Toàn bộ thông tin, giải pháp và hướng dẫn phòng, chống lừa đảo trực tuyến được cập nhật tại zalo.me/vi/safety.