Pledis Entertainment khởi kiện các tài khoản tung tin sai lệch, công kích Seventeen

Ngày 2/11, Pledis Entertainment, công ty quản lý của nhóm nhạc Seventeen, đã công bố thông báo chính thức về những biện pháp pháp lý đang được triển khai nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của các thành viên trước tình trạng công kích, phỉ báng trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến.

Theo Pledis Entertainment, thời gian gần đây, công ty ghi nhận sự gia tăng của những nội dung ác ý nhắm vào các nghệ sĩ, bao gồm hành vi công kích cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch và đăng tải những lời lẽ phỉ báng.

Đáng chú ý, công ty đặc biệt theo dõi các bài viết xuyên tạc sự thật liên quan đến Seventeen và nghĩa vụ quân sự của các thành viên, cũng như những video, hình ảnh bị chỉnh sửa với mục đích hạ thấp, chế giễu nghệ sĩ.

Nhóm Seventeen. Ảnh: Pledis

Pledis khẳng định coi đây là những hành vi nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm danh dự và uy tín của các thành viên.

Công ty đang tiến hành giám sát trên diện rộng, thu thập bằng chứng về những bài đăng và bình luận vi phạm, đồng thời chuẩn bị các biện pháp xử lý phù hợp, bao gồm khởi kiện dân sự và hình sự đối với những trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Đặc biệt, công ty đang thu thập bằng chứng từ nhiều nguồn nhằm xử lý các tài khoản trên X (trước đây là Twitter) và Instagram chuyên tạo ra hoặc phát tán nội dung bôi nhọ nghệ sĩ.

PLEDIS cũng nhấn mạnh rằng việc người đăng xóa bài viết hoặc đóng tài khoản không đồng nghĩa với việc thoát khỏi trách nhiệm pháp lý, bởi công ty vẫn có thể sử dụng những bằng chứng đã thu thập được thông qua hệ thống giám sát thời gian thực.

Đối với những nội dung chế giễu, công kích các thành viên đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Pledis cho rằng hành vi này không chỉ gây tổn hại đến danh tiếng nghệ sĩ mà còn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường thực hiện nghĩa vụ của họ.

Vì vậy, công ty khẳng định áp dụng chính sách không khoan nhượng, không chấp nhận bất kỳ sự thỏa hiệp nào đối với các hành vi ác ý. Biện pháp pháp lý sẽ được áp dụng không chỉ với người trực tiếp tạo ra nội dung mà còn với những cá nhân cố tình chia sẻ, phát tán những thông tin sai lệch và mang tính phỉ báng.

Bên cạnh việc chủ động giám sát, Pledis Entertainment cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục hỗ trợ thu thập bằng chứng thông qua trang web báo cáo vi phạm quyền nghệ sĩ của HYBE tại địa chỉ protect.hybecorp.com.

Công ty cho biết những báo cáo từ người hâm mộ đã góp phần quan trọng vào quá trình bảo vệ nghệ sĩ và triển khai các biện pháp pháp lý.

Để quá trình xác minh và xử lý được nhanh chóng, chính xác, Pledis khuyến nghị người hâm mộ gửi bằng chứng dưới dạng ảnh chụp màn hình toàn bộ trang hoặc tệp PDF được lưu thông qua chức năng in.

Tài liệu cần thể hiện đầy đủ đường dẫn URL, tên hoặc ID tài khoản người đăng, nội dung vi phạm cùng ngày giờ đăng tải và thời điểm chụp lại.

Đối với các cộng đồng trực tuyến như Naver, Daum, Nate, DC Inside, Instiz, FMKorea và TheQoo và nền tảng X, Instagram, người hâm mộ cần cung cấp ảnh chụp thể hiện tiêu đề, nội dung bài viết, biệt danh hoặc ID người đăng, thời gian đăng tải, tên diễn đàn và đường dẫn riêng của bài viết.

Với bình luận ác ý, bằng chứng phải hiển thị nội dung bình luận, thông tin người bình luận, thời gian đăng và URL của bài viết gốc.

Cuối thông báo, Pledis Entertainment gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ vì luôn đồng hành và ủng hộ SEVENTEEN.

Công ty khẳng định sẽ tiếp tục đặt việc bảo vệ danh dự, quyền lợi và lợi ích của các thành viên lên hàng đầu, đồng thời chủ động triển khai những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền nghệ sĩ.