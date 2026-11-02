Chọn điện thoại Android giá rẻ thế nào để tránh lag, sạc chậm và nhanh lỗi thời?

Việc tiết kiệm chi phí khi mua điện thoại có thể dẫn đến những trải nghiệm không mong muốn như máy bị lag và sạc chậm. Theo khuyến cáo, khi chọn một chiếc điện thoại Android giá rẻ, người dùng không nên chỉ chú trọng vào giá cả hay dung lượng pin. Thay vào đó, có ba yếu tố chính cần xem xét là bộ nhớ, tốc độ sạc và hỗ trợ cập nhật bảo mật.

Điện thoại Android giá rẻ chỉ đáng mua khi đáp ứng ba tiêu chí quan trọng.

Các chuyên gia khuyến nghị rằng điện thoại nên có ít nhất 6 GB RAM, hỗ trợ sạc nhanh có dây 25W và đảm bảo ít nhất 3 năm hỗ trợ cập nhật bảo mật. Trong số này, RAM là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng đa nhiệm.

Nếu RAM không đủ, người dùng có thể gặp phải tình trạng chậm trễ khi chuyển đổi giữa các ứng dụng. Ví dụ, khi sử dụng Motorola Moto G Pure với chỉ 3 GB RAM, người dùng có thể gặp khó khăn trong việc thao tác, dẫn đến nhấn nhầm nút do độ trễ. Ở thời điểm giá RAM tăng cao như hiện nay, việc chọn điện thoại giá rẻ có RAM cao như 8 GB sẽ khó khăn, nhưng cũng không nên chọn các mẫu chỉ giới hạn dưới 6 GB.

Bộ nhớ RAM khoảng 6 GB là mức tối thiểu mà người dùng lựa chọn.

Cùng với đó, tốc độ sạc cũng là một thông số kỹ thuật cần được chú ý. Mặc dù nhiều điện thoại giá rẻ và cao cấp đều có pin 5.000 mAh, không phải tất cả đều có thời gian sạc và hiệu suất tương tự. Chẳng hạn, Samsung Galaxy A27 hỗ trợ sạc 25W, mất khoảng 90 phút để sạc đầy, trong khi Nothing Phone (4a) Pro hỗ trợ sạc 50W và có thể sạc đầy trong khoảng 1 giờ. Đối với những người thường di chuyển, việc chọn điện thoại có sạc nhanh ít nhất 25W là rất cần thiết.

Ngoài hiệu năng phần cứng, thời gian hỗ trợ cập nhật bảo mật cũng đóng vai trò quan trọng trong tuổi thọ của điện thoại. Google đã cam kết hỗ trợ cập nhật hệ điều hành và bảo mật lên đến 7 năm cho dòng Pixel 8, trong khi một số mẫu Samsung Galaxy cũng có thời gian hỗ trợ dài tương tự. Ngược lại, một số mẫu Motorola chỉ cung cấp 2 năm cập nhật hệ điều hành và 3 năm cập nhật bảo mật. Do đó, khi mua điện thoại giá rẻ, người dùng nên đảm bảo rằng thiết bị còn ít nhất 3 năm hỗ trợ cập nhật bảo mật, đặc biệt là khi mua điện thoại đã qua sử dụng hoặc tân trang.

Thời gian hỗ trợ cập nhật quan trọng hơn những gì nhiều người tưởng.

Cuối cùng, mặc dù độ phân giải màn hình, phiên bản Bluetooth và dung lượng pin cũng ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng, nhưng đối với những người có ngân sách hạn chế, bộ nhớ RAM đủ dùng, khả năng sạc nhanh và việc liên tục cập nhật các bản vá bảo mật thường là những yếu tố quan trọng hơn. Thay vì chỉ chạy theo giá thấp nhất, việc chọn một mẫu điện thoại đáp ứng nhu cầu hằng ngày và có thể sử dụng đáng tin cậy trong vài năm sẽ là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí thay thế.