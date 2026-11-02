Meta mở rộng cảnh báo giúp phụ huynh kịp thời hỗ trợ thanh thiếu niên

Meta mở rộng cảnh báo tới phụ huynh để bảo vệ an toàn cho trẻ em khi sử dụng mạng xã hội.

Theo đó, phụ huynh sẽ nhận được cảnh báo khi thanh thiếu niên nhiều lần tìm kiếm từ khóa liên quan đến tự tử, tự làm hại bản thân trên Facebook hay Instagram trong thời gian ngắn; hoặc khi cuộc trò chuyện của các em với Meta AI trên Instagram, Facebook, Messenger thể hiện nhu cầu cần trợ giúp.

Mục tiêu của tính năng là cung cấp thông tin để cha mẹ kịp thời đồng hành. Do đây là chủ đề nhạy cảm, các cảnh báo được thiết kế thận trọng và đính kèm nguồn hỗ trợ từ chuyên gia để phụ huynh dễ tiếp cận.

Cập nhật mới này phát triển dựa trên cơ chế từng triển khai trên Instagram vào tháng 8-2026. Meta hiện mở rộng sang các lượt tìm kiếm trên Facebook, đồng thời bổ sung cảnh báo từ các cuộc hội thoại với Meta AI.

Meta AI có thể gửi cảnh báo giúp phụ huynh hỗ trợ trẻ em kịp thời.

Về cách thức hoạt động, khi thanh thiếu niên chia sẻ nội dung tiêu cực, Meta AI sẽ cung cấp đường dây hỗ trợ khẩn cấp, khuyến khích các em tìm đến người lớn đáng tin cậy. Đồng thời, hệ thống chủ động gửi cảnh báo kèm tài liệu hướng dẫn đến phụ huynh.

Meta đã phối hợp với phụ huynh và chuyên gia để xác định các hội thoại cần kích hoạt cảnh báo, bao gồm cả cách đề cập gián tiếp. Trong trường hợp ý định chưa rõ ràng, Meta ưu tiên tiếp cận thận trọng nên phụ huynh có thể nhận cảnh báo dù chưa có nguyên nhân thực sự đáng lo ngại. Meta xem đây là khởi đầu phù hợp và sẽ tiếp tục theo dõi để điều chỉnh.

Để nâng cao hiệu quả hỗ trợ, bên cạnh tham vấn hội đồng chuyên gia về sức khỏe AI, nhóm cố vấn về tự tử và tự làm hại bản thân, Meta đã tham khảo ý kiến hơn 75 chuyên gia sức khỏe tâm thần. Các chuyên gia đã đánh giá hàng trăm phản hồi của Meta AI để đề xuất cải thiện. Meta đang dùng các góp ý này để hoàn thiện cách xử lý chủ đề nhạy cảm, chú trọng ghi nhận cảm xúc của thanh thiếu niên khi cung cấp nguồn hỗ trợ thay vì đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện.