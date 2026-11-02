Làn sóng rút 3,64 tỷ USD và đêm trắng của Binance

Binance cho biết lượng tiền rút ra tăng đột biến ban đầu nhưng đến nay đã ổn định trở lại, trong khi tiền gửi vẫn duy trì ở mức đáng kể. Sàn giao dịch cũng tuyên bố đã bồi hoàn khoảng 95% giá trị tài sản bị đánh cắp, theo SCMP ngày 2/11.

Ari Redbord, người đứng đầu toàn cầu về chính sách và các vấn đề chính phủ tại TRM Labs, một công ty phân tích blockchain, cho biết đây là vụ trộm tiền số lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời nối dài chuỗi tấn công nhằm vào thị trường tiền điện tử. “Tôi thực sự không ngủ và không ngừng làm việc”, Redbord nói.

Binance siết dòng tiền ra sao?

Binance cho biết con số 3,64 tỷ USD là lượng tiền khách hàng rút khỏi sàn sau khi trừ đi số tiền được nạp vào, tính đến 15h30 ngày 1/11. Trong khi đó, nền tảng phân tích tiền điện tử DefiLlama ghi nhận dòng tiền rời khỏi Binance lên tới 4,36 tỷ USD.

Một đại diện Binance cho rằng số liệu của DefiLlama chưa chính xác do chưa tính đến lượng tiền sàn chuyển vào các ví nóng mới. Theo người này, số liệu Binance công bố trên mạng xã hội X phản ánh chính xác hơn, dù chưa cập nhật các giao dịch phát sinh sau thời điểm đăng tải.

Binance cho biết việc mở lại dịch vụ rút tiền được triển khai theo từng giai đoạn, dựa trên nhu cầu của khách hàng. Đợt đầu tiên hỗ trợ 15 token, trong đó có Bitcoin, Ether, các stablecoin USDC, USDT và Dogecoin.

“Chúng tôi triển khai theo từng bước, ưu tiên các token dựa trên dữ liệu về nhu cầu của người dùng trong tuần qua”, Binance thông báo.

Sáng Chủ nhật, sàn giao dịch điện tử này cho biết đã sử dụng nguồn tài chính của công ty để mua token thay thế cho khoảng 95% tài sản bị đánh cắp, tương đương gần 6 tỷ USD. Số 5% còn lại chủ yếu là những tài sản có thanh khoản thấp, khiến quá trình thu mua có thể mất thêm thời gian.

“Cam kết của chúng tôi vẫn không thay đổi: Binance sẽ tự gánh chịu thiệt hại tài chính từ số tài sản bị đánh cắp. Những tổn thất này sẽ không được chuyển sang cho người dùng”, công ty tuyên bố.

Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance, lên tiếng trấn an khách hàng. Ảnh: Bloomberg.

Changpeng Zhao, nhà sáng lập kiêm cựu CEO Binance, cũng lên tiếng trấn an khách hàng. Trong bài đăng trên X, ông cho biết 98% người dùng vẫn chọn ở lại với sàn giao dịch. Theo ông, phần lớn lượng tiền rút ra tập trung trong vài giờ đầu sau khi Binance mở lại dịch vụ này.

“Niềm tin không được xây dựng bằng lời nói khi mọi thứ thuận lợi, mà bằng hành động trong lúc khó khăn”, ông Zhao viết.

Đêm không ngủ

Đằng sau những nỗ lực khắc phục sự cố và trấn an khách hàng là hàng giờ làm việc căng thẳng của ban lãnh đạo Binance, bắt đầu từ thời điểm những dấu hiệu bất thường đầu tiên xuất hiện.

Yi He, đồng sáng lập kiêm đồng CEO Binance, đang ở nhà tại Abu Dhabi thì phát hiện những dấu hiệu bất thường.

Khoảng 0h30 ngày 30/10, giờ địa phương, sau khi tắt máy tính làm việc và chuẩn bị đi ngủ, Yi He, nữ lãnh đạo đang mang thai ở những tháng cuối, dùng điện thoại lướt mạng xã hội X. Tại đây, cô bắt gặp những bài đăng cảnh báo về một sự cố tại Binance.

Yi He, đồng sáng lập kiêm đồng CEO Binance. Ảnh: Bloomberg.

Lập tức đăng nhập trở lại, Yi He phát hiện các nhóm phụ trách bảo mật và ví tiền điện tử của Binance đã vào cuộc. Đây là những bộ phận được trao quyền chủ động ứng phó với các cuộc tấn công mà không cần chờ ban lãnh đạo phê duyệt. Họ đang tìm cách ngăn chặn thiệt hại lan rộng.

Chỉ trong vài phút, Binance thành lập một phòng điều hành khẩn cấp với khoảng 100 người tham gia từ nhiều nơi trên thế giới. Yi He cùng hàng trăm nhân viên phải thức trắng đêm, phối hợp xử lý sự cố trong nội bộ, làm việc với các công ty tiền điện tử khác và liên hệ với cơ quan thực thi pháp luật, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Cơ quan Mật vụ Mỹ.

Đến 1h15 ngày 30/10, Binance chính thức xác nhận đang điều tra một “vấn đề bảo mật tiềm ẩn”.

Chỉ ba phút sau, Jeremy Allaire, CEO Circle, thông báo công ty đã đóng băng hơn 800 triệu USD tài sản liên quan đến một “lỗ hổng tiềm tàng liên quan đến Binance”.

Đến 1h25, Paolo Ardoino, CEO Tether, cũng cho biết công ty đã đóng băng hơn 1,5 tỷ USD tài sản liên quan đến vụ tấn công.

Ngay sau đó, hàng loạt công ty tiền điện tử lên mạng xã hội trấn an khách hàng về tình hình an ninh. Các đối thủ của Binance như Kraken, Coinbase và Bybit đều khẳng định nền tảng của họ không bị ảnh hưởng.

Đánh giá tích cực cách Binance ứng phó sự cố

Các chuyên gia đánh giá cao cách Binance ứng phó và khắc phục hậu quả vụ tấn công. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, nhiều chuyên gia đánh giá tích cực cách Binance ứng phó với sự cố, từ tốc độ phản hồi, việc thường xuyên cập nhật thông tin công khai để trấn an khách hàng đến quyết định sử dụng nguồn lực tài chính của công ty để hoàn trả tài sản.

Trước đó, Binance cho biết đã phối hợp với các công ty tiền điện tử khác để đóng băng một phần tài sản bị đánh cắp. Tính đến thứ Sáu, khoảng 3 tỷ USD đã được xác định và phong tỏa.

Hôm thứ Bảy, FBI xác định nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công. Hacker đã chuyển đổi tài sản bị đánh cắp sang đồng Ether và dự kiến tiếp tục tìm cách rửa tiền thông qua các công nghệ liên quan.

Phần lớn tài sản bị đánh cắp trong khoảng 20 phút vào cuối ngày thứ Năm. Phương thức tấn công có nhiều điểm tương đồng với những vụ xâm nhập quy mô lớn trước đây bị cáo buộc.

Binance hiện có 335 triệu tài khoản đăng ký trên toàn cầu. Theo sàn giao dịch, tổng tài sản đang quản lý tính đến ngày 28/10 đạt 171 tỷ USD.

Dù Binance nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó với sự hỗ trợ của đối tác trong ngành và cơ quan chức năng Mỹ, vụ việc vẫn làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng bảo mật trên thị trường tiền điện tử và mức độ an toàn của tài sản khách hàng.

Vụ việc gợi nhớ đến cuộc tấn công nhằm vào sàn Bybit năm 2025, từng gây ra một trong những vụ đánh cắp tài sản tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay.