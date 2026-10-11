CLB Hà Nội thắng trận đầu sau gần 6 tháng

CLB Hà Nội giải cơn khát điểm. Ảnh: CLB Hà Nội.

Đầu trận, hai đội chơi cởi mở trên sân Mỹ Đình. Nhưng trong thế trận đôi công, Hà Nội, với lợi thế sân nhà, chơi nhỉnh hơn. Dẫu vậy, đội bóng thủ đô không trên cơ hoàn toàn và vẫn gặp khó khăn trước lối đá tích cực áp sát của Bắc Ninh.

Tình huống kịch tính đầu tiên của hiệp 1 diễn ra ở phút 27, Nguyễn Văn Quyết phạm lỗi với Ngân Văn Đại trong vùng cấm CLB Hà Nội. Trọng tài cho Bắc Ninh hưởng penalty. Tuy nhiên, Brenner Marlos sút ra ngoài, khiến hiệp 1 kết thúc với không bàn thắng.

Hiệp 2, Bắc Ninh chơi phòng ngự phản công, khiến Hà Nội tiếp tục gặp khó trong việc tìm bàn mở tỷ số. Vào thế khó, thầy trò HLV Harry Kewell chuyển sang đánh vào nách biên, thay vì chỉ tấn công cánh. Trong tình huống hiếm hoi đưa được bóng xuống sát đáy nách biên, Nguyễn Hai Long căng ngang chuẩn xác, giúp Andrew Jung đệm bóng cận thành ghi bàn đầu ở phút 78.

Việc thủng lưới khiến Bắc Ninh không thể tiếp tục chơi rình rập. Nhưng dù đã đẩy đội hình lên cao, đội khách vẫn không thể làm nên chuyện. Chung cuộc, Hà Nội thắng 1-0. Thắng lợi vất vả này là chiến thắng đầu tiên của đoàn quân áo tím mùa này. Trước đó, Hà Nội trải qua 3 trận thua, 1 trận hòa.

Trước khi giành 3 điểm trước Bắc Ninh, trận thắng gần nhất của CLB Hà nội diễn ra ngày 24/5 khi đội bóng của HLV Kewell hạ Nam Định 2-1. Trận này thuộc mùa trước. Nói cách khác, từ vòng cuối mùa 2025/26 (thua HAGL 1-3) đến trước vòng 3 mùa này, Hà Nội không thắng.

Tình huống dẫn đến bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: CLB Hà Nội.

Ở trận đấu trước đó, khung 18h, SLNA hòa CLB Công an TP.HCM trên sân Vinh. Phút 28, Leo Gomes sút xa. Bóng vô tình chạm Nguyễn Tiến Linh rồi đổi hướng, khiến thủ môn Cao Văn Bình không kịp trở tay. Trong phần còn lại của hiệp 1, SLNA tràn lên tấn công, ép sân và có nhiều cơ hội nhưng chưa thể tìm đường tới khung thành của Lê Giang Patrik.

Phút 53, đội bóng xứ Nghệ mới có bàn gỡ hòa 1-1. Joseph Onoja dứt điểm ở rìa vùng cấm. Bóng chạm hậu vệ CLB Công an TP.HCM rồi vô tình tìm đến chân Lê Văn Quý khi số 20 không còn ai theo kèm trước mặt. Văn Quý lập tức vung chân với lực mạnh và khi chẳng còn hậu vệ nào hỗ trợ che chắn, Lê Giang Patrik phải nhận bàn thua. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Bảng xếp hạng sau loạt trận ngày 11/10. Đồ họa: Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).