CLB của HLV Park Hang-seo chững lại tại Thai League 2

Đội bóng của HLV Park Hang-seo cần cải thiện khả năng giữ lợi thế và kiểm soát thế trận nếu muốn bám nhóm đua thăng hạng.

BallThai mô tả Phl̄ạng Kanchan đang “chững lại” sau thất bại 1-2 trước Phrae United. Đội bóng của ông Park mở tỷ số trước nhưng không giữ được lợi thế, để đối thủ gỡ hòa rồi hoàn tất màn ngược dòng trong hiệp hai.

Chuỗi kết quả này cho thấy Phl̄ạng Kanchan vẫn thiếu sự ổn định trong cách kiểm soát trận đấu. Đội bóng có những thời điểm chơi chủ động, nhưng khi thế trận thay đổi hoặc đối thủ gia tăng sức ép, họ chưa duy trì được sự chắc chắn cần thiết.

Khởi đầu mùa giải của Phl̄ạng Kanchan từng tạo cảm giác tích cực khi đội duy trì thành tích bất bại. Tuy nhiên, số trận hòa nhiều khiến điểm số tích lũy không cao. Khi thất bại đầu tiên xuất hiện, những hạn chế trong cách vận hành cũng lộ rõ hơn.

Trước Phrae United, Phl̄ạng Kanchan gặp khó sau bàn mở tỷ số. Tuyến giữa không giữ được nhịp độ đủ tốt để giảm sức ép, trong khi khả năng chuyển trạng thái cũng không hiệu quả. Đội bóng dần bị đẩy lùi và để đối thủ kiểm soát nhiều hơn sau giờ nghỉ.

Truyền thông Thái Lan vì thế bắt đầu tập trung nhiều hơn vào hiệu quả thi đấu thay vì chuỗi bất bại đầu mùa. Mạch 4 trận không thắng khiến khả năng cạnh tranh suất thăng hạng của Phl̄ạng Kanchan được đặt dưới nhiều dấu hỏi hơn.

Tình hình hiện tại chưa đến mức đáng báo động khi khoảng cách trên bảng xếp hạng còn nhỏ. Dù vậy, nếu muốn bám nhóm đầu, đội bóng của HLV Park cần cải thiện khả năng giữ lợi thế và duy trì cường độ trong suốt 90 phút.

Giai đoạn đầu mùa vì thế đang trở thành phép thử rõ ràng hơn với ông Park. Thai League 2 có tính cạnh tranh cao, và một chuỗi hòa, thua kéo dài đủ khiến một đội bóng nhanh chóng bị bỏ lại trong cuộc đua thăng hạng.