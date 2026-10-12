'Người sắt' Rodtang tái xuất, chạm trán huyền thoại Muay Thái

Rodtang Jitmuangnon, cựu vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng ruồi (29 tuổi), tuyên bố sẽ sử dụng mọi chiến thuật có thể để đánh bại đối thủ kỳ cựu Nong-O Hamamuaythai (39 tuổi), cựu vô địch thế giới ONE Muay Thai hạng gà.

Hai võ sĩ sẽ đối đầu ở vòng tứ kết giải ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi tại sự kiện The Inner Circle 38, diễn ra vào ngày 13/11/2026, tại sân vận động Lumpinee (Ram Inthra).

Rodtang mới đây đã lên tiếng về Nong-O, võ sĩ đàn anh mà anh dành sự tôn trọng và đánh giá là đối thủ nguy hiểm ở mọi khía cạnh. Dù trẻ hơn đối thủ 10 tuổi, Rodtang khẳng định không có ý định xem thường Nong-O và sẵn sàng vận dụng mọi kỹ thuật đã tập luyện để giành chiến thắng, qua đó giành quyền vào bán kết.

Rodtang tái xuất vào tháng 11 năm nay

Rodtang chia sẻ: “Tại giải ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi, tôi có cơ hội đối đầu với Nong-O, một đàn anh mà tôi vô cùng kính trọng. Nhưng khi bước lên võ đài đối đầu với anh ấy, tôi sẽ nỗ lực hết mình”.

“Nong-O là võ sĩ nguy hiểm, có kỹ năng Muay Thái toàn diện và sở hữu những cú đá đầy uy lực. Tôi chưa bao giờ đánh giá thấp đối thủ của mình. Lần này, tôi sẽ sử dụng tất cả kỹ năng và sẵn sàng thi đấu theo cả phong cách đôi công quyết liệt lẫn lối đánh thiên về kỹ thuật”, Rodtang phát biểu

“Tôi, Rodtang Jitmuangnon, muốn trở lại mạnh mẽ hơn, mang về chiến thắng để người hâm mộ, đồng bào Thái Lan và người hâm mộ trên toàn thế giới một lần nữa tự hào”, Rodtang nhấn mạnh.

Nong-O tên thật là Apichet Kotanon, từng 4 lần vô địch sân vận động Lumpinee, một lần vô địch sân vận động Rajadamnern và là nhà vô địch thế giới Muay Thái hạng gà đầu tiên của ONE Championship. Anh từng giành danh hiệu này ở ba hạng cân khác nhau. Tính đến ngày 22/9/2026, Nong-O đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship. Ở trận đấu gần nhất diễn ra hồi tháng 6 năm nay, Nong-O giành chiến thắng trước đối thủ Kongthoranee Sor.Sommai ở sự kiện ONE The Inner Circle 22

Nong-O là huyền thoại Muay Thái

Rodtang Jitmuangnon, tên thật Tinnakorn Srisawat, sinh ngày 23/7/1997. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2013, anh từng giữ đai vô địch thế giới Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship trong thời gian dài nhất lịch sử hạng cân này. Tính đến ngày 22/9/2026, Rodtang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Muay Thái hạng ruồi của ONE Championship.

Rodtang đã thất bại trước cao thủ người Nhật Bản, Takeru Segawa ở sự kiện ONE Samurai 1 hồi tháng 4 năm nay. Sau tranh cãi về hợp đồng với ONE, Rodtang tái xuất và tham dự ONE Muay Thai World Grand Prix.

Rodtang có khả năng gặp Asadula Imangazaliev ở chung kết ONE Muay Thai World Grand Prix

Cuối tháng trước, trang chủ ONE công bố rằng Rodtang là 1 trong 8 võ sĩ hàng đầu tranh chức vô địch ONE Muay Thai World Grand Prix hạng ruồi. Rodtang cùng với Nong-O rơi vào nhánh A. Người thắng trong cặp đấu này sẽ vào bán kết để gặp võ sĩ thắng trong cặp đấu giữa Shimon (Nhật Bản) và Ramadan Ondash (Lebanon). Ở nhánh B cũng có 4 võ sĩ tạo thành 2 cặp đấu gồm Asadula Imangazaliev (Nga) gặp Aslamjon Ortikov (Uzbekistan) và Worawit Madabram (Thái Lan, biệt danh “Báo đen”) gặp Ubaid Hussain (Pakistan/Anh).

Trong số các võ sĩ nói trên, Asadula Imangazaliev đang là nhà vô địch thế giới ONE Championship ở hạng ruồi Muay Thái. Tháng 8 năm nay, chủ tịch ONE Championship Chatri Sityodtong hé lộ Rodtang Jitmuangnon sẽ đối đầu Asadula Imangazaliev. Và giờ đây, kịch bản đó có thể xảy ra nếu 2 võ sĩ này lọt vào chung kết ONE Muay Thai World Grand Prix.