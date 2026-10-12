Tin thể thao (12-10): Man City vùi dập Liverpool, Ronaldo chờ phán quyết kỷ luật

Man City vùi dập Liverpool tại Anfield

Rạng sáng 12-10 (giờ Việt Nam), Man City giành chiến thắng 3-0 ngay trên sân Anfield của Liverpool tại vòng 6 Ngoại hạng Anh, qua đó duy trì thành tích toàn thắng.

Liverpool nhập cuộc quyết tâm và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp một, nhưng Victor Munoz liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Phía bên kia, Man City cũng không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Hai đội khép lại 45 phút đầu tiên với tỷ số 0-0.

Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ khi đánh bại Liverpool. Ảnh: AP

Bước ngoặt đến ở phút 62 khi Ryan Gravenberch nhận thẻ vàng thứ hai, khiến Liverpool chỉ còn 10 người. Tận dụng lợi thế, Man City lập tức trừng phạt đối thủ ở phút 65, từ quả tạt của Doku bị đổi hướng, Haaland dứt điểm một chạm lạnh lùng, mở tỷ số cho đội khách. Ba phút sau, Jeremy Doku nhân đôi cách biệt bằng cú sút hiểm hóc vào góc cao.

Đến phút 78, Rayan Cherki ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội khách sau đường chuyền thuận lợi của Josko Gvardiol.

Kết quả này giúp Man City có 18 điểm sau 6 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, hơn Arsenal 3 điểm. Trong khi đó, Liverpool tụt xuống vị trí thứ 9.

Siêu sao Ronaldo chờ phán quyết kỷ luật

Sau vụ tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha trong đợt tập trung vừa qua do mâu thuẫn với huấn luyện viên (HLV) Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo đang tạm thời bị đình chỉ thi đấu chờ ngày có án phạt chính thức. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang hy vọng việc này được giải quyết sớm nhất có thể.

Theo điều 160 trong bộ luật của FPF, cầu thủ tự ý bỏ tuyển có thể bị treo giò trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm, và đã có những tiền lệ như Ricardo Carvalho vào năm 2011. Tuy nhiên danh tiếng của Ronaldo đi kèm lợi ích thương mại cho FPF và họ đang phải nghĩ cách để giải quyết việc này êm thấm.

Ronaldo đang chờ án phạt cho hành động tự ý bỏ đội tuyển. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Chủ tịch FPF Pedro Proenca cho biết Ủy ban kỷ luật xử vụ Ronaldo vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của họ và FPF không tác động đến quá trình xử phạt. “Ủy ban kỷ luật là một tổ chức độc lập và họ sẽ làm đúng phận sự của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chuẩn bị cho đợt tập trung tiếp theo”, ông nhấn mạnh.

Thông điệp cho thấy FPF muốn Ronaldo trở lại càng sớm càng tốt và HLV Jorge Jesus sẽ không có sự cản trở nào. Dù vậy Ronaldo vẫn sẽ phải chịu một mức phạt nhất định cho hành động của mình, nhưng FPF hy vọng mức phạt sẽ rất nhẹ đối với Ronaldo.

Lộ diện ứng viên hàng đầu thay thế HLV Michael Carrick

Theo truyền thông Anh, Man United đã bắt đầu xem xét hồ sơ các ứng viên tiềm năng thay HLV Michael Carrick sau chuỗi trận đáng thất vọng.

Tương lai của Michael Carrick đang bị đặt dấu hỏi khi “Quỷ đỏ” sa sút phong độ, đồng thời thể hiện lối chơi thiếu rõ nét. Ba trận hòa trước Everton, Fulham và Tottenham cho thấy Man United gặp khó trong việc kiểm soát thế trận, thậm chí thường xuyên bị đối thủ dồn ép ở cuối trận.

Nagelsmann đang là ứng viên hàng đầu thay thế Carrick. Ảnh: Getty

Theo nguồn tin nội bộ, ban lãnh đạo Man United cho rằng Michael Carrick không còn phù hợp để đưa đội bóng tiến lên một tầm cao mới trong dài hạn.

Trong bối cảnh đó, Julian Nagelsmann, cựu HLV Bayern Munich và tuyển Đức, nổi lên là ứng viên hàng đầu thay thế chiến lược gia người Anh. Nagelsmann được cho là sẵn sàng bước vào đàm phán nếu kế hoạch bổ nhiệm được Man United thông qua.

Chủ tịch CLB Bayern Munich gọi tên ứng viên Quả bóng Vàng số 1

Chủ tịch câu lạc bộ Bayern Munich Herbert Hainer đã lên tiếng về cuộc đua Quả bóng Vàng, đồng thời nêu tên ứng viên ông ưu tiên giữa Harry Kane và Michael Olise.

Dù đánh giá cao những đóng góp nổi bật của Olise kể từ khi gia nhập đội bóng, Chủ tịch Hainer vẫn đặt niềm tin vào tiền đạo người Anh, người liên tục phá vỡ các kỷ lục kể từ khi chuyển đến từ Tottenham.

“Cả Michael Olise lẫn Harry Kane đều xứng đáng giành Quả bóng Vàng, nhưng tôi sẽ trao danh hiệu này cho Harry Kane”, Chủ tịch Hainer chia sẻ với Bild.

Real Madrid hiện đối mặt nguy cơ nhận án phạt vì Mourinho

Theo The Touchline, nội bộ Real Madrid xuất hiện căng thẳng khi một số cầu thủ thất vọng vì HLV Jose Mourinho quá phụ thuộc vào sự tỏa sáng cá nhân, thay vì xây dựng lối chơi có tổ chức.

Đáng chú ý, Mourinho bị chỉ trích vì thiếu chiều sâu chiến thuật. Những quan điểm trái chiều về hướng đi của đội bóng khiến phòng thay đồ Real Madrid có dấu hiệu chia rẽ.

Mourinho đang gặp khó khăn tại Real Madrid. Ảnh: Getty

Theo đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER, Mourinho đã bỏ qua buổi họp báo sau chiến thắng 1-0 trước Villarreal tại sân Santiago Bernabeu. Các trợ lý và cầu thủ Real Madrid cũng không xuất hiện ở khu vực phỏng vấn hỗn hợp. Quan chức La Liga xác nhận đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thực hiện lệnh “đóng cửa” với truyền thông.

Sự tức giận của Real Madrid bắt nguồn từ tấm thẻ đỏ dành cho Vinicius, dù pha lập công duy nhất của Diomande đã giúp “Kền kền trắng” giành trọn 3 điểm. Mourinho tỏ rõ sự giận dữ khi trọng tài rút thẻ đỏ với tiền đạo người Brazil. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định gác lại buổi họp báo sau trận. Real Madrid hiện đối mặt nguy cơ bị phạt tiền vì Mourinho không tham dự họp báo.

Man United đại chiến Man City vì con trai HLV Simeone

Theo TEAMtalk, tiền vệ Giuliano Simeone đang lọt vào tầm ngắm của Tottenham, Man United và Man City. Tiền vệ 23 tuổi gây ấn tượng với các đội bóng Ngoại hạng Anh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó Tottenham từng tìm hiểu khả năng chiêu mộ anh.

Tiền vệ Giuliano Simeone được đánh giá cao. Ảnh: Getty

Tuy nhiên, Atletico Madrid không muốn để Giuliano Simeone ra đi, bởi cầu thủ này là con trai của HLV Diego Simeone và vẫn nằm trong kế hoạch của đội bóng. Do đó, bất kỳ câu lạc bộ Anh nào muốn sở hữu tuyển thủ Argentina đều sẽ đối mặt với trở ngại lớn trên bàn đàm phán.

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 châu Á 2027

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã giành vé dự vòng chung kết (VCK) Giải U17 nữ châu Á 2027 với 3 trận toàn thắng sau khi đánh bại U17 nữ Kyrgyzstan ở lượt cuối vòng loại trên sân nhà.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã thể hiện phong độ ấn tượng trong cả 3 trận đấu. Đội lần lượt đánh bại Palestine 6-0, Quần đảo Bắc Mariana 20-0 và Kyrgyzstan 2-0. Sau 3 lượt trận, các cầu thủ Việt Nam ghi tổng cộng 28 bàn thắng và không để thủng lưới lần nào.

U17 nữ Việt Nam giành vé dự VCK U17 nữ châu Á 2027 Ảnh: VFF

Việc giành quyền tham dự VCK U17 nữ châu Á 2027 là kết quả đáng khích lệ đối với bóng đá nữ trẻ Việt Nam. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ khi được tranh tài với những đối thủ hàng đầu châu lục.