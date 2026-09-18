Thoát nạn trong gang tấc
Nhận được tin báo về việc nhiều hộ dân ở 2 bản Huồi Pai và Cha Lúm (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở cao, Chủ tịch UBND xã Yên Na cùng lực lượng chức năng địa phương khẩn trương vào hiện trường để kiểm tra.
Khi đoàn công tác đến khu vực đầu bản Huồi Pai, dù chưa phát hiện dấu hiệu bất thường, mọi người vẫn đang kiểm tra thực địa thì bất ngờ, đất đá từ taluy dương đổ xuống. May mắn, đoàn công tác đều thoát hiểm và nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực sạt lở, kịp thời đến vị trí an toàn. Ngày 17-9, UBND xã Yên Na cho biết, đã vận động người dân trong khu vực nguy cơ sạt lở cao di dời đến nơi an toàn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/thoat-nan-trong-gang-tac-post358112.html