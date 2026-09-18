Thoát nạn trong gang tấc

Theo lộ trình được quy định tại Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh trong năm 2027. Cụ thể, người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ nghỉ hưu ở tuổi 61 tuổi 9 tháng đối với nam và 57 tuổi 4 tháng đối với nữ.