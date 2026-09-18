Phường Ninh Chử trao quyết định công nhận 14 tổ trưởng tổ dân phố

Chiều 18-9, UBND phường Ninh Chử tổ chức hội nghị công bố các quyết định công nhận kết quả bầu tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội phường Ninh Chử công bố các quyết định của Chủ tịch UBND phường về việc công nhận kết quả bầu tổ trưởng 14 tổ dân phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 25-8-2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Quốc Thịnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Ninh Chử chúc mừng các tổ trưởng tổ dân phố được Nhân dân tín nhiệm bầu chọn. Đồng thời, đề nghị các tổ trưởng nhanh chóng triển khai công việc, nắm chắc địa bàn, gần dân, sát dân; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, kéo dài hoặc phát sinh điểm nóng.

Thường trực Đảng ủy phường Ninh Chử và các đại biểu chúc mừng 14 tổ trưởng tổ dân phố.

Các tổ trưởng cần thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, chủ động tiếp nhận, tổng hợp, phản ánh trung thực những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của người dân; phát huy tinh thần tự quản, đoàn kết, công tâm, gương mẫu. Qua đó, góp phần xây dựng các tổ dân phố đoàn kết, ổn định, văn minh, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của phường.