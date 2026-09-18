Thanh Hóa: Xuất hiện vết nứt trên đồi, sơ tán khẩn cấp 14 hộ dân

Video: Di dời nhiều hộ dân sau khi xuất hiện vết nứt lớn, sạt trượt trên đồi cao

Trên sườn đồi Lau Ván, xuất hiện vết nứt lớn kéo dài hơn 200m, ở độ cao khoảng 40m. Tại nhiều vị trí, đất sạt xuống từ 1-2m so với địa hình ban đầu. Đất đá cùng cây cối theo đó tràn xuống khu vực vườn của 5 hộ dân dưới chân đồi.

Các vết nứt cũng đồng thời xuất hiện trên đường giao thông liên bản ở gần đó (đường nối từ bản Trí Nang đi lên bản Năng Cát). Chiều rộng các vết nứt ngang, dọc trên đường khoảng 20-40cm, sâu khoảng 15-20cm.

Điểm sạt trên đồi Lau Ván

Nhằm bảo đảm an toàn, ngày 18-9, UBND xã Linh Sơn huy động lực lượng hỗ trợ di dời khẩn cấp 14 hộ dân, với khoảng 52 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đồng thời, xã lập biển cảnh báo, bố trí lực lượng trực gác, theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để chủ động ứng phó.

Vết nứt toác kéo dài xuống mặt đường ở bản Trí Nang

Lãnh đạo UBND tỉnh Thanh Hóa cùng đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp kiểm tra hiện trường, tìm hướng khắc phục tình trạng sạt trượt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Địa phương lập biển cảnh báo khu vực sạt lở, nứt đường ở bản Trí Nang

Cùng ngày, ông Vũ Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Văn Phú (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài khiến lượng lớn đất đá, cây cối trên núi sạt lở, tràn xuống vùi lấp tại 3 vị trí tuyến đường độc đạo từ bản Chiềng Ngày lên bản Nà Đang. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng bản Nà Đang đang bị cô lập với bên ngoài; hiện các phương tiện máy móc chưa thể tiếp cận để khắc phục. Bản Nà Đang có khoảng 57 hộ dân, với 259 nhân khẩu, cách trung tâm xã Văn Phú hơn 30km. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, người dân trong bản đã chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.

Sạt lở đất đá, cây cối chia cắt tuyến đường vào bản Nà Đang

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và sở, ngành, địa phương kiểm tra hiện trạng vết nứt trên đồi Lau Ván

Các vết nứt, sạt trượt xuất hiện trên đồi Lau Ván phía sau nhà dân

Đất, cây cối sạt lở tràn xuống vườn nhà dân tại bản Trí Nang

Nhiều vết nứt lớn trên mặt đường ở bản Trí Nang

Hiện trạng các vết nứt ngang trên mặt đường ở bản Trí Nang

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở

Các vết nứt ngày càng lan rộng trên mặt đường ở bản Trí Nang