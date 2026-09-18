Cần Thơ đẩy nhanh chuẩn bị Festival Lúa gạo 2026

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ, Trưởng Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền, chủ trì cuộc họp phát biểu. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Tại cuộc họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công bố Quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc thành lập Ban Tổ chức Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026.

Theo kế hoạch, Festival Quốc tế ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế,” dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/11/2026.

Lễ khai mạc trọng thể diễn ra vào tối 23/11, tại Công viên Sông Hậu.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, chuỗi hoạt động điểm nhấn sẽ được triển khai như: Không gian triển lãm “Con đường lúa gạo,” trình diễn máy móc nông nghiệp hiện đại trên Quốc lộ 61C, các hội thi sáng tạo ẩm thực, cùng chuỗi hội thảo quốc tế chuyên sâu về gạo xanh, phát thải thấp và chuyển đổi số…

Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Đồng thời, Festival góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng động, hội nhập, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Phó Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh các nội dung chuẩn bị, xác định rõ trách nhiệm, đầu mối, nhiệm vụ và thời hạn hoàn thành đối với từng công việc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, với vai trò cơ quan thường trực, tiếp tục tổng hợp ý kiến của các thành viên Ban Tổ chức, hoàn chỉnh dự thảo phân công nhiệm vụ và dự thảo thành lập các tiểu ban. Các thành viên Ban Tổ chức tập trung góp ý để Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan xem xét, thống nhất.

Đối với việc lựa chọn đơn vị tổ chức sự kiện, sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận ý tưởng, đề xuất, cần khẩn trương tổng hợp, đánh giá hồ sơ, thực hiện đúng quy trình và sớm có kết quả để báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức xem xét, lựa chọn. Trên cơ sở đơn vị được lựa chọn, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng phối hợp triển khai chương trình theo kế hoạch Festival đã được UBND thành phố ban hành.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu từng nội dung phải được cụ thể hóa thành nhiệm vụ, xác định rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp và tiểu ban phụ trách, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót trách nhiệm. Các tiểu ban chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, lộ trình, xác định nhân sự và nhiệm vụ cụ thể, triển khai theo từng giai đoạn, từng mốc thời gian, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị; tổng hợp tình hình thực hiện, nhất là các nhiệm vụ do Trưởng Ban Tổ chức và Ban Chỉ đạo giao. Những khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được kịp thời báo cáo Ban Tổ chức, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét, chỉ đạo tháo gỡ…

Sản xuất lúa gạo là một trong những thế mạnh về nông nghiệp của địa phương trong nhiều năm qua. Hiện, diện tích trồng lúa ở Cần Thơ hằng năm dao động khoảng 710.000-718.000ha, sản lượng khoảng 4,7 triệu tấn. Nông nghiệp được xem là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Cần Thơ. Đó cũng là lý do Cần Thơ phấn đấu đưa Festival lúa gạo sắp tới lên một sự kiện quảng bá vị thế trung tâm sản xuất lúa gạo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long kết nối doanh nghiệp, địa phương và thị trường quốc tế./.