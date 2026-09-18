Yên Nghĩa: Chủ động xử lý vệ sinh môi trường sau mưa lớn

Sáng 18-9, tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa, lực lượng Cảnh sát trật tự (CSTT), Công an phường Yên Nghĩa tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, chỉnh trang cảnh quan và bóc xóa các biển, tờ rơi quảng cáo được dán, treo không đúng quy định. Đợt ra quân do Trung tá Phan Hồ Quân, Phó Trưởng Công an phường Yên Nghĩa, trực tiếp chỉ đạo.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Yên Nghĩa tập trung làm sạch các khu vực công cộng sau mưa lớn. Ảnh: YN

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ tập trung thu gom rác, vệ sinh các khu vực công cộng, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định tại tường, cột điện và những vị trí dễ gây mất mỹ quan. Những phần việc tưởng như nhỏ nhưng được triển khai ngay sau mưa góp phần giúp khu vực công cộng nhanh chóng sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế tình trạng rác tồn đọng và quảng cáo sai quy định.

Các biển, tờ rơi quảng cáo dán, treo sai quy định được lực lượng chức năng bóc xóa. Ảnh: YN

Trao đổi với PV, Trung tá Phan Hồ Quân cho biết, sau mưa lớn, lực lượng Công an phường tăng cường kiểm tra những khu vực có mật độ người và phương tiện qua lại cao, kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị. Việc tổng vệ sinh, bóc xóa quảng cáo không chỉ nhằm làm sạch địa bàn trước mắt mà còn hướng tới duy trì cảnh quan, nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn môi trường chung.

Theo Trung tá Phan Hồ Quân, để việc xử lý đạt hiệu quả lâu dài, cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng cần có sự tham gia, phối hợp của tổ dân phố và người dân. Mỗi người cùng có ý thức không xả rác, không dán, treo quảng cáo tùy tiện sẽ góp phần hạn chế tình trạng tái diễn, nhất là tại các tuyến đường, khu vực công cộng đông người qua lại.

Bến xe Yên Nghĩa là địa bàn có mật độ phương tiện và người dân cao, vì vậy việc thường xuyên kiểm tra, vệ sinh và chỉnh trang có ý nghĩa thiết thực trong bảo đảm môi trường, cảnh quan đô thị. Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể trong quá trình phường Yên Nghĩa tập trung xử lý các “điểm nghẽn”, hướng tới xây dựng địa bàn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Công an phường Yên Nghĩa cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời duy trì vệ sinh tại những khu vực trọng điểm. Qua đó, từng bước hình thành ý thức giữ gìn môi trường từ cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng không gian sống và diện mạo đô thị trên địa bàn.