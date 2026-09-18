Yên Nghĩa chủ động hỗ trợ người dân khắc phục ngập úng

Có mặt tại các điểm ngập, cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường phối hợp kiểm tra tình hình, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, phương tiện đến vị trí an toàn; khơi thông dòng chảy, vệ sinh môi trường và xử lý những khu vực bị ảnh hưởng sau khi nước rút. Lực lượng cũng tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, hạn chế di chuyển qua những khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Yên Nghĩa có mặt tại khu vực ngập, hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng do mưa lớn. Ảnh:YN

Trong điều kiện thời tiết mưa lớn, việc lực lượng quân sự phường kịp thời có mặt tại địa bàn đã góp phần hỗ trợ người dân giảm bớt khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt. Tinh thần chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân của cán bộ, chiến sĩ cũng thể hiện vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác phòng, chống thiên tai, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân khi có tình huống phát sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS phường Yên Nghĩa hỗ trợ người dân tại khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Ảnh: YN

Trước đó, do diễn biến thời tiết mưa lớn kéo dài, Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn đã trực tiếp kiểm tra các vị trí xảy ra ngập úng trên địa bàn.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND phường cùng các lực lượng chức năng kiểm tra thực tế tình trạng ngập, nắm bắt những khó khăn trong việc tiêu thoát nước, đồng thời chỉ đạo phối hợp với đơn vị thoát nước triển khai các biện pháp xử lý, tập trung hạn chế thời gian ngập, bảo đảm việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Chủ tịch UBND phường Yên Nghĩa Lê Xuân Hoàn kiểm tra, chỉ đạo xử lý tại một điểm ngập trên địa bàn. Ảnh: YN

Các khu vực như đầu cầu Nguyễn Trác, chung cư CT4, Đồng Dương và một số vị trí khác được tập trung kiểm tra, theo dõi diễn biến. Chính quyền phường yêu cầu các lực lượng liên quan duy trì việc kiểm tra, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh, đồng thời chủ động phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục diễn ra.

Cùng với sự vào cuộc của chính quyền và các lực lượng chức năng, người dân cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, thận trọng khi di chuyển qua khu vực ngập và kịp thời phản ánh tình hình tới tổ dân phố, chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Việc Ban CHQS phường chủ động hỗ trợ nhân dân và lãnh đạo phường trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường góp phần nâng cao hiệu quả ứng phó, giảm thiểu ảnh hưởng của mưa ngập, bảo đảm an toàn và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn