Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, bảo đảm an toàn cho Nhân dân

Xã Điền Quang hỗ trợ gia đình bị sạt lở vào nhà.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 18/9, mưa lũ ảnh hưởng đến 4.034 hộ với 15.460 nhân khẩu tại 23 xã, phường. Trong đó, 1.714 hộ/7.930 khẩu trên địa bàn 7 xã đã trở lại bình thường; còn 2.320 hộ/7.530 khẩu vẫn bị ảnh hưởng. Các khu vực này cơ bản được bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu và thông tin liên lạc.

Toàn tỉnh hiện còn 10.170 hộ có nhà bị ngập; 4 nhà bị sập, đổ; 49 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá lăn.

Các lực lượng hỗ trợ người dân xã Nga Sơn khắc phục diện tích lúa bị gãy đổ.

Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập là 8.267 ha, gồm 4.849 ha lúa, 1.998 ha rau màu và 1.419 ha mía; 1.418 ha nuôi thủy sản bị tràn, vỡ; 32 ha muối bị hư hỏng. Thiên tai làm chết 2.490 con gà và cuốn trôi 17 con lợn.

Đơn vị quản lý đường bộ khắc phục sạt ở Quốc lộ 217 đoạn qua xã Quan Sơn.

Trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh còn 3 vị trí sạt lở gây tắc đường; trong đó vị trí trên Quốc lộ 16 tại xã Yên Khương dự kiến được thông tuyến trong ngày 18/9.

Toàn tỉnh ghi nhận 192 vị trí sạt taluy dương với khoảng 44.120m3 đất đá và 10 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài 158m. Ngoài ra, còn 41 vị trí ngập trên quốc lộ, đường tỉnh gây ách tắc giao thông.

Các lực lượng xã Xuân Tín khắc phục sự cố đê sông Cầu Chày.

Đáng chú ý, trong lĩnh vực đê điều đã xảy ra sạt mái đê phía đồng tại đê hữu Cầu Chày, đoạn qua xã Thiệu Hóa dài 4m và đoạn qua xã Xuân Tín dài 15m. Các sự cố đã được xử lý ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn công trình.

Một số công trình thủy lợi khác cũng bị hư hỏng, trong đó bờ tả kênh tiêu T2 xã Tống Sơn bị vỡ 35m, tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 bị sập 18 m.

Các lực lượng xã Ba Đình khắc phục sự cố đê điều.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được các địa phương, lực lượng chức năng triển khai.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động 2.509 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả; Công an tỉnh huy động 18.367 lượt cán bộ, chiến sĩ, 356 lượt phương tiện và 16.489 lượt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ Nhân dân.

Tại các địa phương, lực lượng chức năng tổ chức trực, canh gác tại các vị trí xung yếu, ngầm tràn, khu vực đê điều; huy động nhân lực, vật tư, phương tiện xử lý sự cố, hỗ trợ người dân sơ tán, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm, vệ sinh môi trường, khắc phục nhà cửa, chuồng trại và khôi phục sản xuất.

Các công ty khai thác công trình thủy lợi đang vận hành 58 trạm bơm với 238 máy bơm và 25 cống tiêu để tiêu úng, bảo vệ sản xuất. Các địa phương chủ động huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tại nơi sơ tán, bảo đảm lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu.

Mặc dù mực nước các sông đang giảm, dự báo từ đêm 18/9 đến sáng 20/9 vẫn có mưa rào, cục bộ có mưa to. Các lực lượng và địa phương tiếp tục duy trì ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết; ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân, xử lý các điểm xung yếu, khẩn trương khôi phục giao thông, thủy lợi, nhà ở và sản xuất, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.