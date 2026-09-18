Cà Mau bàn giao nhà Đại đoàn kết

Hai căn nhà được trao tặng cho gia đình bà Lữ Tuyết Nga và ông Đặng Trung Kiên, cùng ngụ tại ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Thanh. Cả hai trường hợp đều là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hiện đang gặp khó khăn về điều kiện nhà ở, nguồn thu nhập bấp bênh và cuộc sống còn nhiều thiếu thốn.

Ban tổ chức trao nhà tặng ông Đặng Trung Kiên ngụ tại ấp Mỹ Trinh, xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau.

Sau gần 2 tháng thi công khẩn trương với sự hỗ trợ từ người thân, láng giềng và lực lượng đoàn thể tại cơ sở, 2 căn nhà cấp 4 khang trang, lợp mái tôn, nền lát gạch men đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm quy chuẩn “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng).

Chính quyền địa phương tặng quà cho gia đình.

Cầm trên tay quyết định bàn giao ngôi nhà mới, ông Đặng Trung Kiên xúc động chia sẻ: "Bao năm qua, gia đình sống trong căn nhà cũ dột nát, mùa mưa nước ngập bì bõm, sức khỏe lại yếu nên việc dựng được căn nhà lành lặn ngoài khả năng". Hôm nay được Đảng, chính quyền và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, gia đình rất vui và trân trọng".

Phát biểu tại buổi bàn giao, Thiếu tá Lê Văn Phát, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Vĩnh Thanh khẳng định, công tác chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công và thân nhân người có công luôn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện sâu sắc đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc ta. Ngôi nhà không đơn thuần là công trình dân sinh mà còn là biểu tượng sinh động của tình đoàn kết quân - dân, sự tri ân chân thành của thế hệ hôm nay đối với những cống hiến to lớn của lớp cha anh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.