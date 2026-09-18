Miền Bắc nắng đẹp trở lại, tâm mưa lớn dồn về Nghệ An - Huế và Nam Bộ

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Dự báo viên Nguyễn Thị Huế, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vừa cập nhật diễn biến thời tiết mới nhất trong đêm nay và ngày mai (18-19/9/2026) ở các tỉnh thành trên cả nước.

Theo đó, hình thế gây mưa lớn những ngày qua tại Bắc Bộ đã hoàn toàn suy yếu. Đêm 18 và sáng 19/9, mưa dầm dề kết thúc, chỉ còn xuất hiện rải rác vài nơi tại vùng Nam đồng bằng với lượng không đáng kể. Sang ngày 19/9, toàn khu vực chuyển nắng.

Miền Bắc kết thúc đợt mưa lớn, trời chuyển nắng. Ảnh: Hoàng Minh

Đáng lưu ý, trọng điểm mưa lớn nhất cả nước trong 24 giờ tới dồn về các tỉnh từ Nghệ An đến TP Huế. Lượng mưa phổ biến dao động từ 30-60mm, có nơi mưa to vượt 80mm.

“Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các đợt mưa cục bộ cường độ lớn trong thời gian ngắn (trên 80mm chỉ trong vòng 3 giờ)”, dự báo viên nhấn mạnh.

Dự báo, từ đêm 19/9, mưa lớn tại đây mới bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt và giảm dần.

Nam Bộ mưa lớn kéo dài

Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, dữ liệu ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết ghi nhận mây giông đang phát triển mạnh tại Lâm Đồng cùng một số tỉnh thành Nam Bộ.

Chiều tối và đêm nay, khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa với lượng phổ biến 20-40mm, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ nay đến 20/9, dải hội tụ nhiệt đới vắt qua Nam Trung Bộ nối với vùng áp thấp giữa Biển Đông, có xu hướng dịch dần về phía Nam.

Nam Bộ xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to kèm giông. Mưa tại miền Đông và TPHCM tập trung chủ yếu vào chiều và tối, trong khi khu vực phía Nam sông Hậu có thể mưa từ sáng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 29-33 độ, thấp nhất 23-26 độ. Người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh, ngập úng tại vùng trũng thấp và đô thị, cùng nguy cơ lũ trên sông suối nhỏ, sạt lở đất tại Lâm Đồng và Đồng Nai.