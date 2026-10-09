Các Câu lạc bộ dân vũ, thể dục dưỡng sinh mang lại niềm vui, giúp người cao tuổi rèn luyện sức khỏe.

Nền tảng thích ứng với già hóa dân số

Các cấp Hội Người cao tuổi chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ theo dõi sức khỏe, tư vấn phòng, chống các bệnh không lây nhiễm thường gặp như tim mạch, huyết áp, tiểu đường. Tỷ lệ người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế đạt trên 97%, tạo điều kiện để người cao tuổi được tiếp cận các dịch vụ y tế, nhất là khi ốm đau, bệnh tật.

Cùng với chăm sóc sức khỏe, các chế độ, chính sách an sinh xã hội dành cho người cao tuổi được triển khai kịp thời. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn, ốm đau, bệnh tật, nhất là vào các dịp lễ, Tết và Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam. Những hoạt động này không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn mang đến sự quan tâm, sẻ chia, giúp người cao tuổi cảm nhận rõ hơn sự chăm lo của gia đình và cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Quang Sơn, Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Tuyên Quang khẳng định: “Chăm sóc người cao tuổi cần được thực hiện toàn diện, từ y tế, an sinh xã hội đến đời sống tinh thần. Đây là nền tảng quan trọng để người cao tuổi tiếp tục phát huy vai trò, kinh nghiệm và trí tuệ trong gia đình và xã hội”.

Niềm vui tuổi già gắn với y tế cộng đồng

Cùng với sự vào cuộc của tổ chức Hội, ngành Y tế tỉnh từng bước nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, coi đây là lực lượng quan trọng trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ y tế, cộng tác viên dân số và tình nguyện viên tại cộng đồng được chú trọng, tập trung vào kiến thức lão khoa, phục hồi chức năng và kỹ năng chăm sóc người cao tuổi tại nhà.

Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe được tăng cường, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về già hóa dân số, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Hoạt động này được quan tâm hơn tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế còn gặp nhiều khó khăn.

Chăm sóc người cao tuổi vì thế không chỉ diễn ra trong các cơ sở y tế mà còn được đưa đến gần hơn với đời sống hằng ngày thông qua các hoạt động cộng đồng. Toàn tỉnh hiện duy trì trên 1.200 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, khiêu vũ thể thao... Đây là những không gian để người cao tuổi rèn luyện sức khỏe, giao lưu, chia sẻ và duy trì đời sống tinh thần phong phú.

Tại phường Hà Giang 2, những hoạt động ấy diễn ra đều đặn tại các nhà văn hóa tổ dân phố. Hiện phường có 61 chi hội, với 3.254 hội viên và 22 câu lạc bộ hoạt động theo nhiều hình thức như bóng chuyền hơi, thơ ca, khiêu vũ, liên thế hệ tự giúp nhau... thu hút trên 500 hội viên tham gia thường xuyên.

Ông Triệu Minh Tư, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hà Giang 2 chia sẻ: “Việc thành lập các câu lạc bộ giúp người cao tuổi thay đổi quan niệm về tuổi già. Các cụ không chỉ được rèn luyện sức khỏe mà còn có đời sống tinh thần phong phú, gắn bó hơn với cộng đồng”.

Để đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc người cao tuổi trong giai đoạn mới, ngành Y tế tỉnh cũng chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ sức khỏe, từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất. Việc số hóa hồ sơ giúp theo dõi tình trạng sức khỏe, đánh giá các chỉ tiêu và cung cấp thêm cơ sở phục vụ hoạch định chính sách chăm sóc người cao tuổi phù hợp, hiệu quả.

Già hóa dân số đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác an sinh xã hội, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội để xã hội nhìn nhận đầy đủ hơn về vai trò của người cao tuổi. Khi được chăm sóc tốt về sức khỏe, bảo đảm an sinh và có đời sống tinh thần phong phú, người cao tuổi không chỉ có thêm niềm vui tuổi già mà còn tiếp tục là chỗ dựa của gia đình, đóng góp kinh nghiệm và trí tuệ cho cộng đồng.