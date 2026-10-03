Thí sinh IOAA 2026 hào hứng khám phá Hà Nội

Khám phá dấu tích nghìn năm Thăng Long

Ngày 3-10, hơn 300 thí sinh tham dự Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026) bắt đầu hành trình trải nghiệm Hà Nội. Hoạt động diễn ra trong những ngày cuối của kỳ thi, tạo thêm không gian để các thí sinh quốc tế giao lưu, tìm hiểu văn hóa và lưu giữ những kỷ niệm bên ngoài phòng thi.

Các thí sinh IOAA 2026 tham quan Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Ngọc Tú

Điểm đến đầu tiên của đoàn là Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 2010. Với bề dày lịch sử hơn 13 thế kỷ, Hoàng thành Thăng Long từng là trung tâm quyền lực của Việt Nam qua nhiều triều đại.

Tại đây, các thí sinh tham quan khu khảo cổ, Đoan Môn, Điện Kính Thiên, Cột cờ Hà Nội, tìm hiểu những dấu tích kiến trúc và hiện vật được lưu giữ qua nhiều thời kỳ. Những lớp di tích nằm nối tiếp nhau giúp các thành viên trong đoàn có thêm hình dung về lịch sử ngàn năm của Hà Nội và Việt Nam.

Đoàn thí sinh IOAA 2026 checkin tại Cột cờ Hà Nội thuộc quần thể di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: BTC

Maja Rihtarsic, thí sinh đoàn Slovenia cho biết, việc được tham quan Hoàng thành Thăng Long là một trải nghiệm thú vị. Theo nữ thí sinh, kiến trúc tại đây có nhiều điểm khác biệt so với châu Âu, qua đó giúp em có thêm những trải nghiệm về một nền văn hóa mới. “Đây là một đất nước rất đẹp và con người ở đây thật tuyệt vời”, Maja Rihtarsic chia sẻ.

Các thí sinh IOAA tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

Rời Hoàng thành Thăng Long, đoàn tiếp tục đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, di tích quốc gia đặc biệt, biểu tượng của truyền thống hiếu học và đạo học của Việt Nam.

Quần thể Văn Miếu - Quốc Tử Giám gồm Hồ Văn, khu Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Vườn Giám. Đặc biệt, 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã được UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới toàn cầu.

Với những thí sinh có mặt tại Hà Nội để tranh tài ở một kỳ thi dành cho học sinh có thành tích nổi bật trong lĩnh vực thiên văn và vật lý thiên văn, câu chuyện về truyền thống học tập, tôn trọng tri thức của Việt Nam tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, mang thêm một ý nghĩa đặc biệt.

Qua mỗi điểm đến, các thí sinh có cơ hội tiếp cận một lát cắt khác của Hà Nội. Ảnh: BTC

Ngoài việc ngắm cảnh, tìm hiểu kiến trúc, qua mỗi điểm đến, các thí sinh IOAA 2026 có cơ hội tiếp cận một lát cắt khác của Hà Nội - một thành phố có lịch sử lâu đời, nơi những giá trị văn hóa và tinh thần hiếu học được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trải nghiệm làng nghề, thêm ký ức đẹp về Hà Nội

Nếu Hoàng thành Thăng Long và Văn Miếu - Quốc Tử Giám đưa các thí sinh trở về với những lớp trầm tích lịch sử, thì chuyến tham quan làng gốm Bát Tràng vào chiều 3-10 lại mang đến một trải nghiệm gần gũi hơn với đời sống văn hóa Hà Nội.

Thí sinh IOAA tham quan Bảo tàng gốm Bát Tràng chiều 3-10. Ảnh: BTC

Làng gốm Bát Tràng nằm bên sông Hồng, có lịch sử hơn 700 năm, nổi tiếng với nghề sản xuất gốm sứ truyền thống. Tại đây, các thí sinh tham quan Bảo tàng gốm Bát Tràng, tìm hiểu về nghề gốm và trải nghiệm tự tay nặn, tô màu sản phẩm gốm sứ. Chợ gốm cũng là điểm dừng chân được nhiều thành viên trong đoàn quan tâm và mua đồ lưu niệm về tặng người thân, bạn bè…

Tanadash Rujanun, thí sinh đoàn Thái Lan cho biết, em ấn tượng với sự khác biệt về văn hóa tại Hà Nội. Sau khoảng 10 ngày thi và sinh hoạt tại Việt Nam, em mới có cơ hội tìm hiểu một phần về thành phố và mong muốn có dịp quay trở lại để khám phá nhiều hơn.

Thí sinh IOAA thích thú khi trải nghiệm tự tay nặn gốm. Ảnh: BTC

Với thí sinh Maja Rihtarsic, bên cạnh những điểm tham quan, sự thân thiện của người dân và những món ăn được thưởng thức trong thời gian ở Hà Nội cũng là những điều để lại trong em nhiều ấn tượng.

Trong khi đó, Alexandru-Ioan Jicu, thí sinh đoàn Romania nhìn hành trình IOAA từ một góc khác. Theo em, giao lưu văn hóa, làm quen và hiểu biết lẫn nhau giữa các thí sinh là một trong những điểm nhấn, góp phần tạo nên thành công của kỳ thi.

Mỗi thí sinh đến với một kỳ thi quốc tế đều mong muốn đạt kết quả tốt và giành huy chương. Tuy nhiên, theo Alexandru-Ioan Jicu, những người từng tham gia các kỳ Olympic quốc tế đều hiểu rằng, giải thưởng không phải là tất cả. Cơ hội kết bạn, tìm hiểu văn hóa của nước chủ nhà và các quốc gia khác, cùng nhau chia sẻ trải nghiệm cũng là những giá trị đáng nhớ, theo các em suốt chặng đường dài phía trước.

Những khoảnh khắc đẹp của tình bạn giữa các thí sinh IOAA. Ảnh: BTC

Đặc biệt, khi bước ra khỏi không gian của kỳ thi, các thí sinh có cơ hội giảm bớt sự cạnh tranh để cùng giao lưu, hợp tác và chia sẻ. Với thí sinh Alexandru-Ioan Jicu, đó là cơ hội tuyệt vời em có được tại IOAA 2026.

Kỳ thi Olympic thiên văn và vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX diễn ra từ ngày 25-9 đến 5-10 tại Hà Nội. Đại học Phenikaa là địa điểm chính tổ chức các hoạt động chuyên môn và điều hành kỳ thi. Năm nay, IOAA có các đội tuyển đến từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với gần 500 đại biểu quốc tế, trong đó có 320 thí sinh.

Các thí sinh đã trải qua 4 phần thi gồm lý thuyết, đồng đội, quan sát bằng kính thiên văn và phân tích dữ liệu. Lễ bế mạc và trao giải IOAA 2026 dự kiến diễn ra chiều 4-10 tại Đại học Phenikaa.