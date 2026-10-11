Thể thao để “Chữa lành”

Yoga là môn thể thao được nhiều người trẻ lựa chọn để “chữa lành”.

Tại phòng tập De Sol Yoga Studio (phường Hạc Thành), các lớp học luôn duy trì không khí tập luyện hào hứng. Trong không gian thoáng đãng, tiếng nhạc nhẹ nhàng hòa cùng lời hướng dẫn của huấn luyện viên, từng động tác được thực hiện chậm rãi, nhịp nhàng. Học viên tập trung vào hơi thở, điều chỉnh tư thế và thả lỏng cơ thể. Dù khác nhau về độ tuổi, nghề nghiệp hay mục đích tập luyện, họ đều gặp nhau ở mong muốn cải thiện sức khỏe, tìm lại sự thư thái và cân bằng trong cuộc sống.

“Tôi từng rơi vào trạng thái căng thẳng (stress) nặng, mệt mỏi suốt một thời gian dài sau khi chia tay người yêu. Tôi tìm đến yoga để tìm lại sự bình yên, từ bỏ lối sống thiếu lành mạnh, những thói quen xấu và hoàn thiện bản thân hơn. Cơ thể và tâm trí tôi đã thay đổi kỳ diệu nhờ luyện tập”, chị Nguyễn Bảo Ly, 23 tuổi cho biết.

“Phòng tập của tôi mỗi ngày dạy 7 ca, thu hút khoảng 100 học viên thuộc nhiều lứa tuổi, trong đó 70% là người trẻ. Có người đến đây chỉ vì đau mỏi vai gáy hay mất ngủ, nhưng cũng có người đến để tĩnh tâm, vượt qua những cú sốc trong cuộc sống. Yoga nói riêng và thể thao nói chung chính là chiếc cầu nối kỳ diệu giúp họ tìm lại sự cân bằng giữa thể chất và cảm xúc giữa dòng đời hối hả”, chị Nguyễn Thị Huyền, chủ phòng tập De Sol Yoga Studio, cho biết.

Những môn thể thao vận động mạnh, mang tính đồng đội cao như bóng đá cũng có tác dụng chữa lành không kém. Anh Trần Văn Nam, 27 tuổi, ở xã Hậu Lộc hào hứng chia sẻ sau một trận bóng: “Khi chạy theo trái bóng, gào thét và dốc hết sức lực trên mặt cỏ, mọi muộn phiền, bế tắc trong công việc đều biến mất hoàn toàn. Thể thao không chỉ cho mình sức bền, sự dẻo dai mà còn là “liều thuốc” tinh thần giúp mình xả hết những năng lượng tiêu cực, để sáng hôm sau thức dậy với tâm thế sẵn sàng chinh phục những thử thách mới”.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 31% người trưởng thành và 80% thanh thiếu niên trên toàn cầu chưa đạt mức hoạt động thể chất khuyến nghị. Tại Việt Nam, tình trạng thiếu vận động đáng báo động: 91% trẻ em gái và 82% trẻ em trai từ 11 đến 17 tuổi chưa vận động đủ 60 phút mỗi ngày.

Trong khi đó, các vấn đề sức khỏe tinh thần đang ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống, khả năng học tập và năng suất lao động. Theo UNICEF, tỷ lệ trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam gặp các vấn đề sức khỏe tinh thần phổ biến dao động từ 8% đến 29%.

Giữa bức tranh đó, TDTT nổi lên như một giải pháp “chữa lành”. Theo WHO, hoạt động thể chất thường xuyên có thể giúp cải thiện tâm trạng, giấc ngủ, chức năng não bộ, đồng thời giảm các triệu chứng lo âu và trầm cảm. Những hoạt động đơn giản như đi bộ, đạp xe, chạy bộ hoặc chơi một môn thể thao yêu thích đều là lựa chọn phù hợp để duy trì vận động hằng ngày.

Không chỉ vậy, phòng tập, sân bóng còn là nơi kết nối cộng đồng. Những nụ cười trao nhau, lời động viên sau mỗi buổi tập, trận đấu đã dần xóa tan khoảng cách, đẩy lùi cảm giác cô đơn - căn bệnh phổ biến của người trẻ trong thời đại số.

Những câu chuyện như của chị Ly, anh Nam càng trở nên ý nghĩa khi Ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10/10) năm 2026 lựa chọn chủ đề “Lắng nghe trải nghiệm, tạo nên đổi thay - Lived

Experiences Heard: Real Voices, Real Change”, nhấn mạnh việc lắng nghe những trải nghiệm thực tế và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Khi sức khỏe thể chất được nâng niu, tinh thần được bồi đắp, mỗi người sẽ có thêm nền tảng để sống vui, sống khỏe và ứng phó tốt hơn với những áp lực của cuộc sống. Và có lẽ, đôi khi, hành trình tìm lại sự cân bằng không cần bắt đầu từ đâu xa, mà chỉ từ việc xỏ giày, bước ra ngoài và vận động ngay hôm nay.