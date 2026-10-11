5 thói quen dùng thiết bị trong bếp có thể khiến hóa đơn tiền điện tăng, nhiều gia đình hay mắc phải

Cắm điện liên tục những thiết bị ít dùng

Ấm siêu tốc, máy xay sinh tố, máy pha cà phê hay nồi chiên không dầu thường được đặt cố định trên bàn bếp và cắm sẵn để tiện sử dụng. Một số thiết bị vẫn có thể tiêu thụ một lượng điện nhỏ khi ở chế độ chờ để duy trì đèn báo, màn hình hoặc các chức năng điện tử.

Với những thiết bị không cần duy trì nguồn liên tục, nên rút phích cắm hoặc ngắt công tắc sau khi sử dụng. Gia đình cũng có thể dùng ổ cắm có công tắc riêng để thao tác thuận tiện hơn.

thiết bị

Tuy nhiên, không cần rút điện tùy tiện với những thiết bị được thiết kế để hoạt động liên tục như tủ lạnh. Quan trọng là phân biệt thiết bị nào cần duy trì nguồn và thiết bị nào không.

Dùng thiết bị quá lớn so với lượng thức ăn

Làm nóng một chiếc lò nướng dung tích lớn chỉ để hâm một phần thức ăn nhỏ có thể không phải lựa chọn tiết kiệm điện. Tương tự, sử dụng vùng nấu quá lớn so với đáy nồi có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt.

Khi hâm nóng một lượng thức ăn ít, có thể lựa chọn thiết bị phù hợp với khẩu phần như chảo, nồi nhỏ hoặc nồi chiên không dầu nếu phù hợp với món ăn. Với bếp từ, nên chọn vùng nấu có kích thước tương ứng với đáy nồi và đặt nồi đúng vị trí để nhiệt được truyền hiệu quả hơn.

Việc chọn đúng thiết bị không chỉ giúp rút ngắn thời gian nấu mà còn hạn chế tiêu thụ điện không cần thiết.

Lạm dụng chế độ rửa và sấy ở nhiệt độ cao

Máy rửa bát giúp giảm đáng kể công sức dọn dẹp nhưng các chương trình có nhiệt độ cao hoặc sấy tăng cường thường tiêu thụ nhiều điện hơn chế độ thông thường.

Không phải mẻ bát đĩa nào cũng cần sử dụng chương trình mạnh nhất. Với nhu cầu hằng ngày, có thể ưu tiên chế độ tiết kiệm hoặc chương trình phù hợp với mức độ bẩn của bát đĩa.

Sau khi máy hoàn thành chu trình, nếu điều kiện cho phép, có thể mở hé cửa để hơi nước thoát ra và bát đĩa khô tự nhiên thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chế độ sấy. Cách này vừa giảm thời gian sử dụng chức năng sấy vừa hạn chế điện năng tiêu thụ.

Biến bàn bếp thành nơi cắm sạc cả ngày

Bàn đảo hoặc khu vực ăn uống ngày càng được tận dụng làm nơi làm việc, học tập. Vì vậy, không ít gia đình để sẵn củ sạc điện thoại, máy tính bảng, loa hoặc các thiết bị điện tử khác tại đây.

Khi không sử dụng, nên ngắt nguồn sạc và cất gọn dây điện. Lượng điện mà bộ sạc không tải tiêu thụ thường không lớn, nhưng thói quen để nhiều thiết bị ở trạng thái chờ trong thời gian dài vẫn là một khoản tiêu thụ có thể hạn chế.

Quan trọng hơn, việc giảm dây điện và thiết bị đặt trên bàn bếp còn giúp không gian gọn gàng, hạn chế nguy cơ dây điện tiếp xúc với nước, dầu mỡ hoặc nguồn nhiệt.

Mở tủ lạnh quá lâu, bỏ quên gioăng cửa

Tủ lạnh hoạt động liên tục nên việc sử dụng đúng cách có thể ảnh hưởng đáng kể đến điện năng tiêu thụ. Mở cửa quá lâu hoặc đóng mở nhiều lần khiến khí lạnh thất thoát, buộc hệ thống làm lạnh phải hoạt động để đưa nhiệt độ trở lại mức cài đặt.

Một cách đơn giản là sắp xếp thực phẩm theo từng nhóm, đặt những món thường xuyên sử dụng ở vị trí dễ lấy để rút ngắn thời gian mở cửa. Không nên nhồi quá nhiều thực phẩm khiến luồng khí lạnh khó lưu thông.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra và vệ sinh gioăng cao su quanh cửa. Nếu gioăng bị bẩn, biến dạng hoặc không còn kín, hơi lạnh có thể thất thoát, khiến tủ phải hoạt động nhiều hơn. Với những dấu hiệu bất thường về khả năng làm lạnh hoặc mức tiêu thụ điện, nên kiểm tra thiết bị thay vì tự ý tháo sửa.

Sử dụng thiết bị đúng công suất, chọn chế độ phù hợp với nhu cầu và hình thành thói quen tắt hoặc ngắt nguồn khi không cần thiết là những thay đổi nhỏ nhưng có thể giúp căn bếp vận hành hiệu quả hơn. Đặc biệt, với các thiết bị công suất lớn, việc rút ngắn thời gian hoạt động thường mang lại hiệu quả tiết kiệm điện rõ rệt hơn so với chỉ chú ý đến những nguồn tiêu thụ điện ở chế độ chờ.