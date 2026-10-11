Trẻ dưới 1 tuổi chơi gì? 10 món đồ chơi cha mẹ có thể tham khảo

Trong năm đầu đời, trẻ học hỏi chủ yếu thông qua việc quan sát, nghe, chạm, cầm nắm và tương tác với môi trường xung quanh. Không ít cha mẹ có xu hướng lựa chọn những món đồ chơi nhiều màu sắc, âm thanh, ánh sáng với kỳ vọng càng nhiều tính năng càng giúp con phát triển trí tuệ. Tuy nhiên, với trẻ dưới 1 tuổi, đồ chơi không nhất thiết phải phức tạp.

Dưới đây là những món đơn giản cha mẹ có thể tham khảo.

Giá treo đồ chơi

Những hình khối có độ tương phản giúp trẻ tập trung thị giác và theo dõi chuyển động. Khi cố gắng nhìn, với tay về phía đồ vật, trẻ cũng có thêm cơ hội thực hành các phản xạ vận động cơ bản.

Nếu sử dụng đồ chơi treo ở nôi hoặc cũi, cha mẹ cần đặt ngoài tầm với của trẻ và tháo bỏ khi trẻ bắt đầu chống tay, chống gối hoặc muộn nhất khoảng 5 tháng tuổi.

Đồ chơi phát triển trí tuệ cho trẻ dưới 1 tuổi giúp trẻ có thêm cơ hội khám phá giác quan

Đồ chơi ngậm nướu

Khi mọc răng, trẻ thường có nhu cầu đưa đồ vật vào miệng để khám phá. Đồ chơi ngậm nướu làm từ chất liệu an toàn có thể giúp trẻ giảm cảm giác khó chịu, đồng thời làm quen với nhiều dạng kết cấu bề mặt.

Thảm chơi

Thảm chơi có gương hoặc các món đồ treo ở vị trí thấp có thể khuyến khích trẻ quan sát, với tay, lật và dần thực hiện những động tác vận động phù hợp với từng giai đoạn.

Bóng mềm

Bóng mềm với kích thước phù hợp giúp trẻ quan sát đồ vật trong không gian. Khi quả bóng lăn, trẻ có thể tò mò dõi theo hoặc tìm cách di chuyển về phía bóng, từ đó tạo thêm động lực cho vận động thô.

Lục lạc nhẹ

Âm thanh phát ra từ lục lạc giúp trẻ chú ý đến nguồn âm và bước đầu tập định vị âm thanh. Do trẻ nhỏ chưa kiểm soát tốt lực tay, những chiếc lục lạc nhẹ, dễ cầm sẽ phù hợp hơn.

Đồ chơi cao su mềm bóp kêu

Khi bóp một món đồ chơi và nghe tiếng kêu phát ra, trẻ có cơ hội nhận biết mối liên hệ giữa hành động của mình và phản ứng của đồ vật. Việc cầm, bóp cũng góp phần rèn luyện cơ bàn tay.

Đồ chơi mô phỏng trống

Một chiếc trống đồ chơi phù hợp có thể tạo ra trải nghiệm đơn giản nhưng thú vị: trẻ vỗ vào mặt trống và âm thanh xuất hiện. Đây là cách trẻ bước đầu khám phá mối quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Đồ chơi ru ngủ

Một số đồ chơi phát ra âm thanh trắng hoặc nhạc nhẹ có thể giúp tạo không gian thư giãn trước giờ ngủ. Tuy nhiên, âm thanh nên ở mức vừa phải và không nên sử dụng như một nguồn kích thích liên tục.

Đồ chơi lật đật

Đặc điểm tự cân bằng của lật đật thường kích thích sự tò mò. Khi trẻ đẩy đồ chơi rồi quan sát nó trở lại vị trí ban đầu, trẻ có thêm cơ hội rèn khả năng quan sát và duy trì sự chú ý.

Cha mẹ nên ưu tiên đồ chơi an toàn, phù hợp với độ tuổi và khả năng tương tác của trẻ

Đồ chơi kích thích vận động

Ngoài thảm chơi, cha mẹ có thể lựa chọn những món đồ chơi được thiết kế để khuyến khích trẻ với tay, xoay người, lật hoặc bò theo đồ vật. Điều quan trọng là đồ chơi phải phù hợp với khả năng vận động thực tế của trẻ, thay vì yêu cầu trẻ thực hiện những kỹ năng chưa đến giai đoạn phát triển.

Có thể thấy, với trẻ dưới 1 tuổi, cha mẹ không nhất thiết phải tìm kiếm những món đồ chơi đắt tiền hay có thật nhiều chức năng. Một món phù hợp là món tạo được cơ hội để trẻ tự quan sát, chạm, cầm, nghe và tương tác một cách an toàn.

Đặc biệt, hiệu quả của đồ chơi không chỉ nằm ở bản thân món đồ. Việc cha mẹ ngồi cạnh, trò chuyện, quan sát phản ứng và cùng chơi với trẻ cũng tạo ra những tương tác quan trọng trong năm đầu đời.