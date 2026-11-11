Thắp lửa tri thức, ươm mầm tương lai

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Bác, ngành giáo dục Cà Mau những năm qua chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, nâng chất lượng giáo dục, từng bước thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số. Tinh thần đổi mới được thể hiện từ công tác quản lý đến từng tiết dạy, hoạt động trải nghiệm, giúp học sinh phát huy năng lực và chủ động tiếp thu kiến thức.

Ðổi mới từ mỗi giờ lên lớp

Không còn những trang sách nặng nề lý thuyết hay công thức khô khan, không gian lớp học hiện nay khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, sinh động và đầy ắp tiếng cười. Tại Trường THCS Võ Thị Sáu (phường Bạc Liêu), thầy giáo trẻ Hồ Thanh Tùng biến những giờ học Hoá học thành những “lớp học reo vui” thực thụ. Bằng sự nhạy bén và tư duy chuyển đổi số, thầy khéo léo lồng ghép công nghệ, trò chơi tương tác, trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các sản phẩm STEM thiết thực như công trình "Bảng tính tan thông minh". Thầy Tùng tâm niệm rằng, việc học theo gương Bác thể hiện qua sự chu đáo, tỉ mỉ trong từng bài dạy và nỗ lực phát triển năng lực toàn diện cho học sinh.

Cô Nguyễn Thuỳ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non (xã Vĩnh Mỹ), triển khai nhiệm vụ chuyên môn cho các giáo viên.

Thầy Hồ Thanh Tùng chia sẻ: “Học Bác không chỉ là những việc làm lớn lao, tôi nghĩ là những bài dạy thật chu đáo, kỹ lưỡng, lồng ghép các hoạt động kỹ năng, giao tiếp và phát triển năng lực. Ứng dụng công nghệ số, AI và trò chơi học tập giúp các em thêm yêu thích môn học và hứng thú hơn mỗi khi đến lớp”.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển Nhà Mát, thầy Tùng thấu hiểu những nhọc nhằn của người dân làm nghề biển và những thiếu thốn mà học sinh nghèo phải đối mặt. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, thầy luôn dành sự quan tâm đến những em có hoàn cảnh khó khăn, tìm cách động viên, hỗ trợ để các em có thêm điều kiện học tập.

Hơn một thập kỷ gắn bó với bục giảng, thầy có nhiều sáng kiến kinh nghiệm được công nhận ở các cấp, đạt danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp Trung ương. Năm 2026, thầy là 1 trong 34 giáo viên tiêu biểu toàn quốc được vinh danh trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam tại Thủ đô Hà Nội. Ðây là sự ghi nhận đối với những nỗ lực đổi mới chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của người giáo viên trẻ.

Cô Sơn Thị Hồng Thu, giáo viên Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu) sẵn sàng gác lại vị trí lãnh đạo, chủ động thay đổi tâm thế để trở về làm giáo viên đứng lớp bằng tâm huyết với nghề.

Sức lan toả của sự đổi mới ấy không chỉ dừng lại ở bậc phổ thông mà còn khởi nguồn từ bậc mầm non - nền móng đầu tiên của nhân cách. Tại Trường Mầm non Măng Non (xã Vĩnh Mỹ), tinh thần sáng tạo được thể hiện rõ nét qua việc ứng dụng công nghệ và phương pháp giáo dục hiện đại.

Bà Nguyễn Thuỳ Dung, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Măng Non luôn tiên phong trong chuyển đổi số, chỉ đạo ứng dụng phương pháp STEM/STEAM và xây dựng kho học liệu dùng chung phong phú. Sự đồng bộ từ quản lý đến giảng dạy, kết hợp chặt chẽ với gia đình qua các mô hình phụ huynh tham dự tiết dạy hay kiểm tra bữa ăn bán trú, tạo môi trường giáo dục toàn diện, minh bạch và tràn ngập tình yêu thương.

Giữ lửa nghề bằng tâm huyết

Ðằng sau những đổi mới trong quản lý, phương pháp giảng dạy là sự tận tâm của từng giáo viên trực tiếp đứng lớp. Với họ, niềm vui nghề nghiệp được tạo nên từ sự tiến bộ của học sinh, từ những thay đổi nhỏ trong nhận thức, kỹ năng và cách ứng xử của các em.

Thầy Hồ Thanh Tùng, giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu, hướng dẫn học sinh sử dụng “Bảng tính tan thông minh” của bộ môn Hoá học do chính thầy nghiên cứu thực hiện.

Cô Sơn Thị Hồng Thu, giáo viên Trường Tiểu học Phùng Ngọc Liêm (phường Bạc Liêu), từng đảm nhiệm vị trí cán bộ quản lý nhưng đã trở lại trực tiếp giảng dạy. Quyết định này xuất phát từ mong muốn được gần gũi học sinh, trực tiếp truyền đạt kiến thức và tiếp tục gắn bó với công việc đã chọn từ những ngày đầu bước vào nghề sư phạm.

Trở lại bục giảng, cô Thu tìm thấy niềm vui trong từng tiết học, từng hoạt động cùng học sinh. Theo cô, dù làm công tác quản lý hay trực tiếp giảng dạy, mỗi vị trí đều có trách nhiệm riêng, nhưng mục tiêu chung vẫn là chất lượng giáo dục và sự phát triển của học trò.

Cô Thu trải lòng: "Tôi nhận thức sâu sắc rằng, làm cán bộ quản lý hay giáo viên đều là những nhiệm vụ cao cả và có ý nghĩa sâu sắc, bởi đều cống hiến cho sự nghiệp giáo dục vì học sinh thân yêu. Khi bước lên bục giảng mỗi ngày, nhiệt huyết và niềm đam mê thuở mới ra trường bừng cháy trong tôi như những ngày đầu".

Cô Nguyễn Thuý An, giáo viên Trường Mầm non Măng Non (xã Vĩnh Mỹ) tổ chức nhiều hoạt động để mỗi ngày đến trường của bé đều vui và hạnh phúc.

Cô giáo Nguyễn Thuý An, giáo viên Trường Mầm non Măng Non (xã Vĩnh Mỹ) nhiều năm liền đều đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh; được Ðảng uỷ xã Vĩnh Mỹ tuyên dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Cô An luôn tranh thủ thời gian nghiên cứu, ứng dụng AI vào bài giảng nhằm tạo ra hình ảnh sinh động. Cùng với hệ thống các góc chơi hướng mở, cô biến mỗi ngày đến trường của trẻ thành một ngày vui trọn vẹn.

Ðổi mới giáo dục không chỉ nằm ở những con số thành tích hay công nghệ hiện đại, mà cốt lõi vẫn bắt nguồn từ trái tim nhân ái của người thầy. Giữa nhịp sống hối hả của thời đại công nghệ số, khi áp lực cuộc sống đôi khi khiến con người ta chùn bước, những người giáo viên tận tuỵ vẫn kiên định với ngọn lửa đam mê. Ðó chính là giá trị bền vững của nghề giáo và cũng là cách những người thầy, người cô tiếp nối sự nghiệp trăm năm trồng người.