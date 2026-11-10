Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em

Ngày 9/11/2026, tại Trường THCS Tô Hiệu, xã Mai Sơn, VKSND khu vực 4, tỉnh Sơn La phối hợp với Nhà trường tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em với chủ đề: “Lắng nghe để thấu hiểu - Lên tiếng để được bảo vệ”.

Toàn cảnh chương trình.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, Viện trưởng VKSND khu vực 4; tập thể lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức VKSND khu vực 4.

Cùng dự còn có đại diện lãnh đạo UBND xã Mai Sơn, Công an xã Mai Sơn, Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo cùng hơn 1500 em học sinh Trường THCS Tô Hiệu.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Mở đầu chương trình, thông qua phần giao lưu “Đúng hay sai?”, các em học sinh được tiếp cận những nhận định liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em, ranh giới an toàn của cơ thể, quyền được bảo vệ và trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện nguy cơ bị xâm hại.

Những câu hỏi ngắn gọn, thiết thực đã tạo không khí hào hứng, giúp các em chủ động suy nghĩ, mạnh dạn thể hiện nhận thức của mình.

Lãnh đạo VKSND khu vực 4 tuyên truyền pháp luật, giao lưu với các em học sinh.

Tiếp đó, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 đã truyền đạt những nội dung pháp luật cơ bản về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; giúp học sinh nhận diện một số hành vi xâm hại, các dấu hiệu nguy cơ và phương thức, thủ đoạn lợi dụng sự tin tưởng, thiếu hiểu biết hoặc tâm lý tò mò của trẻ em để thực hiện hành vi vi phạm.

Đặc biệt, chương trình chú trọng cảnh báo nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng, nơi trẻ em có thể bị tiếp cận, dụ dỗ, đe dọa hoặc lợi dụng thông qua các mối quan hệ trực tuyến.

Công chức, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 tuyên truyền pháp luật, giao lưu với các em học sinh.

Một trong những nội dung thu hút sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình của học sinh là phần giao lưu xử lý tình huống với chủ đề “Em sẽ làm gì?”. Các tình huống được xây dựng gần gũi với đời sống học đường và những nguy cơ trẻ em có thể gặp phải, như: Bị người quen lợi dụng quà tặng để thực hiện hành vi đụng chạm không phù hợp; bị người lạ trên mạng xã hội dụ dỗ gửi hình ảnh cá nhân; bị đe dọa, ép buộc phải giữ bí mật; hoặc chứng kiến bạn bè có dấu hiệu bị xâm hại nhưng không biết cách giúp đỡ.

Các em học sinh hăng hái trả lời câu hỏi.

Thông qua hai tình huống có tính cảnh báo: Bị đe dọa phát tán hình ảnh riêng tư trên mạng và chứng kiến bạn bè bị xâm hại nhưng những người xung quanh lại coi đó là trò đùa, Lãnh đạo VKSND khu vực 4 đã đặt ra những câu hỏi gợi mở, khuyến khích học sinh suy nghĩ, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm của mình.

Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, VKSND khu vực 4, tỉnh Sơn La phát biểu kết luận.

Phát biểu tại kết thúc chương trình, đồng chí Phạm Thị Quỳnh Ngọc, VKSND khu vực 4 nhấn mạnh ý nghĩa của việc trang bị kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống xâm hại cho trẻ em; đồng thời mong muốn mỗi học sinh hãy chủ động bảo vệ bản thân, mạnh dạn chia sẻ với người đáng tin cậy khi gặp khó khăn, không che giấu những hành vi xâm hại và không thờ ơ trước nguy cơ xâm hại đối với bạn bè.

Lãnh đạo VKSND khu vực 4 trao quà tặng cho Nhà trường và trao học bổng cho các học sinh xuất sắc vượt khó.

Thông qua hoạt động này, VKSND khu vực 4 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Đồng thời, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan tư pháp, nhà trường và gia đình trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; nơi mỗi học sinh đều được tôn trọng, lắng nghe và bảo vệ.