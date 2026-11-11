Nâng bước em đến trường nơi vùng cao Tây Bắc

Buổi sáng ở bản Pá Sáng, xã Thanh Nưa, trong căn nhà nhỏ của gia đình chú ruột, em Lầu A Dũng, học sinh Lớp 6A4, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Nưa cẩn thận xếp sách vở vào ba lô để chuẩn bị đến trường. Ít ai biết rằng, phía sau dáng vẻ hồn nhiên của cậu học trò người Mông hiền lành, ít nói nhưng luôn có ý thức vươn lên trong học tập, em đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi.

Cán bộ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Ảnh: HỒNG VIỆT

Ngay từ nhỏ, cả 3 anh em Lầu A Dũng không nhận được sự chăm sóc của bố mẹ như nhiều đứa trẻ khác. Thương các cháu còn nhỏ, đang tuổi ăn, tuổi học, gia đình chú ruột đã đón cả 3 anh em Lầu A Dũng về nuôi dưỡng, chăm sóc. Ở nơi mảnh đất còn nhiều gian khó, cuộc sống của gia đình chú ruột cũng không mấy dư dả. Thu nhập của vợ chồng người chú phần lớn dựa vào công việc làm nương để vừa nuôi hai con đẻ, vừa gắng sức chăm lo cuộc sống cho anh em Dũng.

Nhận được sự quan tâm, hỗ trợ một phần kinh phí hằng tháng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82, Lầu A Dũng tự nhủ phải cố gắng học tập để không phụ lòng các chú bộ đội đang cưu mang mình. Lầu A Dũng chia sẻ: “Cháu rất quý các chú bộ đội. Sau này cháu ước mơ được trở thành bộ đội giống như các chú. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, ngoan ngoãn để không phụ lòng giúp đỡ của các chú”. Lời tâm sự hồn nhiên của cậu học trò người Mông khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Với Lầu A Dũng, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2 không chỉ giúp em vượt qua những lúc khó khăn mà còn là những tấm gương để em noi theo, khơi dậy trong em ước mơ về một tương lai tươi sáng.

Cũng có hoàn cảnh gia đình éo le, em Giàng Xuân Trường, học sinh Lớp 7A4, Trường THCS Thanh Nưa, xã Thanh Nưa là một trong những học sinh được Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 82 nhận hỗ trợ. Trường là con thứ 3 trong gia đình có 3 chị em. Bố đẻ Trường không may bị mắc bệnh, không có khả năng lao động. Sau một thời gian, bố mẹ chia tay. Do hoàn cảnh khó khăn, mẹ em phải đi làm ăn xa, một mình chắt chiu nuôi 3 chị em Trường ăn học. Chị cả của Trường hiện đang học đại học ở dưới xuôi, chị thứ hai học lớp 11 tại trường nội trú, còn Trường phải ở trọ gần trường để thuận tiện cho việc học tập. Gánh nặng kinh tế khiến cuộc sống của mẹ con Giàng Xuân Trường gặp nhiều khó khăn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình, Tiểu đoàn 2 nhận hỗ trợ giúp em có điều kiện học tập tốt hơn.

Lầu A Dũng và Giàng Xuân Trường là 2 trong số những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang nhận được sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 2. Đại úy Hà Trọng Hoàng, Chính trị viên Tiểu đoàn 2 cho biết: “Thực hiện biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động kết nghĩa giữa xã Thanh Nưa và Tiểu đoàn 2, từ tháng 1-2026, đơn vị triển khai mô hình “Con nuôi tiểu đoàn”, nhận đỡ đầu 4 học sinh người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường trên địa bàn. Mỗi cháu được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng đến khi học hết lớp 12. Trường hợp các cháu học lên cao, đơn vị sẽ tiếp tục hỗ trợ đến khi tốt nghiệp”. Không chỉ hỗ trợ hằng tháng, vào dịp đầu năm học mới và dịp lễ, tết, Tiểu đoàn 2 còn dành tặng các em những phần quà thiết thực, kịp thời động viên, khích lệ tinh thần các em vươn lên trong cuộc sống. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất song chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đơn vị với thế hệ trẻ trên địa bàn đóng quân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Nưa chia sẻ: “Mô hình “Con nuôi tiểu đoàn” ở Tiểu đoàn 2 rất thiết thực. Hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ của đơn vị thể hiện trách nhiệm và tình cảm của cán bộ, chiến sĩ với các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Sự quan tâm, đồng hành của đơn vị không chỉ giúp các cháu vượt khó, vươn lên trong cuộc sống mà còn cụ thể hóa hoạt động phối hợp kết nghĩa giữa hai đơn vị, góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ nơi vùng cao Tây Bắc".