Xây dựng thư viện số, bồi dưỡng văn hóa đọc cho thiếu nhi

Đến thời điểm này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Tam Hưng đã tổ chức khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 cho 682 nam công dân trong độ tuổi. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các bộ phận chuyên môn, công tác sơ tuyển đã diễn ra đúng kế hoạch, khách quan, công khai và đúng luật. Đây là điều kiện quan trọng giúp địa phương đánh giá chính xác sức khỏe ban đầu của thanh niên, làm cơ sở vững chắc cho các vòng tuyển chọn tiếp theo.