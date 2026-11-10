Xây dựng thư viện số, bồi dưỡng văn hóa đọc cho thiếu nhi
Sáng 10/11, UBND phường Vĩnh Hưng tổ chức Lễ ra mắt và trải nghiệm mô hình “Thư viện số thân thiện” với chủ đề “Tiếng Anh và công nghệ số với trẻ mầm non” tại Trường Mầm non Vĩnh Hưng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, tạo môi trường học tập hiện đại, thân thiện, phù hợp với lứa tuổi mầm non.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-thu-vien-so-boi-duong-van-hoa-doc-cho-thieu-nhi-246261110224842571.htm