Chăm lo cho học sinh DTTS: Để chính sách đi vào cuộc sống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ trao học bổng cho các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận

Bảo đảm quyền lợi cho học sinh

Là cơ sở giáo dục chuyên biệt, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Bình Thuận thực hiện nhiệm vụ giáo dục, nuôi dưỡng con em đồng bào DTTS, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Năm học 2026 - 2027, trường có 28 lớp với 945 học sinh, trong đó 932 học sinh DTTS, chiếm 98,62%. Các em thuộc 12 dân tộc, chủ yếu là Chăm, Raglai, K’ho, Tày, Nùng... Toàn trường có 84 học sinh hoàn cảnh khó khăn, cần được quan tâm, hỗ trợ trong quá trình học tập và sinh hoạt.

Ông Lương Đào Quốc Dũng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Xác định việc thực hiện chính sách là nhiệm vụ quan trọng, trường chủ động triển khai Nghị định số 66 của Chính phủ cùng các quy định liên quan. Ngay từ đầu năm học, công tác rà soát, xác định đối tượng thụ hưởng được thực hiện chặt chẽ, công khai. Qua rà soát, 100% học sinh toàn trường đủ điều kiện thụ hưởng các chế độ theo quy định. Theo đó, 100% học sinh được cấp học bổng chính sách qua tài khoản ngân hàng, bảo đảm công khai, thuận tiện. Mỗi em được trang bị sách giáo khoa, tài liệu học tập phục vụ năm học.

Đối với chính sách hỗ trợ hiện vật, học sinh đầu cấp được cấp chăn, màn và đồ dùng cá nhân với định mức 1,08 triệu đồng/em/cấp học. Hằng năm, học sinh còn được cấp đồng phục, vở viết và dụng cụ học tập theo định mức 1,08 triệu đồng/em. Việc mua sắm, nghiệm thu, bàn giao được thực hiện theo quy định, bảo đảm chất lượng và quyền lợi của học sinh. Đáng chú ý, chính sách hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng trong thời gian 9 tháng của năm học góp phần bảo đảm điều kiện nuôi dưỡng tại trường. Học sinh còn được hỗ trợ tiền tàu xe về quê dịp Tết Nguyên đán và nghỉ hè theo quy định, giúp giảm gánh nặng chi phí cho gia đình ở vùng sâu, vùng xa.

Một tiết học tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Bình Thuận

Chăm lo toàn diện cả vật chất lẫn tinh thần

Bên cạnh việc bảo đảm các chế độ, chính sách, nhà trường chú trọng chăm sóc sức khỏe, đời sống tinh thần và rèn luyện kỹ năng cho học sinh. Hiện trường có 4 khu ký túc xá với 150 phòng ở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nội trú của 945 học sinh. Nhà ăn tập thể có sức chứa 1.000 chỗ, phục vụ các bữa ăn hằng ngày.

Cùng với đó, công tác khen thưởng được quan tâm nhằm động viên học sinh nỗ lực vươn lên. Năm học 2025 - 2026, nhà trường đã chi 131,6 triệu đồng khen thưởng cho 31 học sinh xuất sắc và 178 học sinh giỏi. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ, cùng sự chăm lo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ tốt nghiệp THPT của trường đạt 99,31%; tỷ lệ học sinh bỏ học giảm còn 0,11%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách vẫn còn một số khó khăn. Công tác tuyên truyền tuyển sinh tại một số địa phương chưa đầy đủ; nhân lực phục vụ chăm sóc, quản lý học sinh nội trú còn hạn chế. Trong khi đó, giá cả đồng phục, học phẩm và các mặt hàng thiết yếu biến động, tạo áp lực trong việc bảo đảm chất lượng phục vụ học sinh.

Mới đây, tại buổi khảo sát về thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh DTTS, bà Tô Thị Nguyệt Thanh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của nhà trường trong công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh DTTS. Chia sẻ với những khó khăn về tuyển sinh, nhân lực phục vụ nội trú, định mức hỗ trợ và chính sách đối với học sinh cuối cấp, bà Tô Thị Nguyệt Thanh cho biết, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của nhà trường để phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, góp phần tạo điều kiện học tập, sinh hoạt ngày càng tốt hơn cho học sinh DTTS.