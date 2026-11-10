Một hiệu trưởng trường tiểu học tại Huế xin từ chức

Chiều 10/11, nguồn tin từ Đảng ủy phường Thuận Hóa (TP. Huế) cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã thống nhất cho ông Lê Thanh Sơn - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, từ chức theo nguyện vọng.

Việc từ chức của ông Lê Thanh Sơn được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa thống nhất tại cuộc họp ngày 5/11, trên cơ sở nguyện vọng cá nhân và các quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Thông báo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa không nêu lý do cụ thể ông Sơn xin từ chức.

Ban Thường vụ Đảng ủy phường Thuận Hóa đã đề nghị UBND phường và các cơ quan liên quan thực hiện quy trình, thủ tục theo quy định, đồng thời kiện toàn chức danh quản lý tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt.

Được biết, UBND phường Thuận Hóa hiện đã có phương án nhân sự để kiện toàn chức danh hiệu trưởng của trường.

Trước đó, trong phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trực thuộc UBND cấp xã trên địa bàn TP. Huế, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt thuộc diện được giữ nguyên do có quy mô ổn định, đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học.