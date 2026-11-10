Khoảng 312.000 học sinh lớp 4, lớp 7 tham gia khảo sát chung toàn thành phố. Ảnh: Phạm Thảo

Thời điểm này, các địa phương, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện tổ chức, bảo đảm đợt khảo sát diễn ra an toàn, nghiêm túc, nhẹ nhàng, không gây áp lực cho học sinh.

Theo kế hoạch, học sinh lớp 4 thực hiện bài khảo sát môn tiếng Việt và toán; học sinh lớp 7 làm bài khảo sát môn ngữ văn và toán. Các bài khảo sát được thực hiện trên giấy. Đối tượng tham gia gồm học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn thành phố.

Để chuẩn bị cho đợt khảo sát, UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp với các cơ sở giáo dục xây dựng phương án tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi trường tiểu học, trường trung học cơ sở và cơ sở giáo dục phổ thông có nhiều cấp học có học sinh thuộc diện khảo sát được tổ chức thành một điểm khảo sát độc lập. Học sinh làm bài tại trường, phân hiệu hoặc điểm trường đang theo học.

Theo ghi nhận tại các địa phương, nhà trường đã chủ động rà soát số lượng học sinh, chuẩn bị phòng khảo sát, bố trí cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và phổ biến các quy định liên quan. Việc tổ chức được tính toán phù hợp với lứa tuổi, tâm lý học sinh, giúp các em thực hiện bài khảo sát trong điều kiện thuận lợi, không tạo tâm lý căng thẳng.

Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phân công cán bộ, giáo viên coi khảo sát, bảo đảm không có giáo viên coi khảo sát học sinh do mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc đang làm công tác chủ nhiệm.

Theo kế hoạch, sau mỗi buổi khảo sát, bài làm được kiểm đếm, niêm phong, bảo quản và làm phách tập trung theo phương án đã được UBND xã, phường phê duyệt, bảo đảm tách thông tin học sinh khỏi bài chấm và giữ bí mật thông tin. Các địa phương tổ chức chấm chéo giữa các trường trên cùng địa bàn hoặc chấm chéo nội bộ trường do giáo viên khối, lớp khác thực hiện. Giáo viên không chấm bài của lớp mình trực tiếp giảng dạy môn khảo sát hoặc lớp mình chủ nhiệm.