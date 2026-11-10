Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Trường học tự đánh giá theo 3 mức độ

Ba mức triển khai, trường đủ điều kiện được tự công nhận

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT, quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học". Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2026.

Học sinh tham gia giờ học tiếng Anh, góp phần hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên trong nhà trường.

Trước đó, ngày 27/10/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án theo Quyết định số 2371/QĐ-TTg, với mục tiêu mở rộng sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục, thay vì chỉ giới hạn ở môn tiếng Anh.

Thông tư 94 quy định bộ tiêu chuẩn, tiêu chí riêng cho năm loại hình cơ sở giáo dục, gồm mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học. Các tiêu chí được thiết kế phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng loại hình.

Mức độ triển khai được chia thành ba mức. Cơ sở giáo dục muốn đạt mức nào phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức đó và các mức thấp hơn. Những đơn vị chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chí ở Mức độ một chưa được công nhận mức triển khai.

Đối với trường có phân hiệu, điểm trường, mỗi đơn vị được đánh giá riêng. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức tương ứng trở lên mới được xác định đạt mức đó. Nếu có dưới ba đơn vị, tất cả phải đáp ứng yêu cầu.

Việc đánh giá được thực hiện thông qua Hội đồng tự đánh giá do người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập. Hội đồng có trách nhiệm thu thập, phân tích thông tin, minh chứng và đối chiếu thực tế với các tiêu chuẩn, tiêu chí.

Sau khi hoàn thành đánh giá, nếu đáp ứng đầy đủ yêu cầu, người đứng đầu cơ sở giáo dục quyết định tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về kết quả.

Đáng chú ý, các trường không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án mới được công nhận mức cao hơn. Khi kết quả tự đánh giá cho thấy đã đáp ứng đủ tiêu chí, cơ sở giáo dục có thể tự công nhận và cập nhật kết quả lên hệ thống thông tin quản lý giáo dục, đồng thời công khai theo quy định.

Hằng năm, các cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật dữ liệu, tiến độ và những nội dung cần cải thiện. Việc này không đồng nghĩa phải thực hiện lại toàn bộ quy trình tự đánh giá.

Không dùng kết quả để xếp hạng, thi đua

Kết quả tự đánh giá phải dựa trên thông tin, dữ liệu xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực tế. Hồ sơ, tài liệu đã được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được sử dụng chung, không phải cung cấp lại, nhằm hạn chế trùng lặp giấy tờ khi đánh giá và kiểm tra.

Thông tư cũng quy định kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai Đề án không được sử dụng để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả đánh giá mức độ triển khai Đề án không được dùng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm bảo đảm chế độ, chính sách đối với giáo viên dạy song ngữ, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy. Kinh phí bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cũng phải được nhà trường bảo đảm nếu đây là yêu cầu bắt buộc và thuộc trách nhiệm chi trả của đơn vị theo quy định.

Căn cứ kết quả đánh giá, các trường xác định nội dung cần cải thiện, đưa giải pháp vào kế hoạch năm học và kế hoạch phát triển nhà trường. Các nhiệm vụ có thể tập trung vào bồi dưỡng giáo viên, phát triển học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh và đầu tư cơ sở vật chất.

Việc triển khai cần phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền và năng lực đội ngũ. Với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các cơ sở giáo dục cần có giải pháp hỗ trợ phù hợp, bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục tiếng Anh cho người học.