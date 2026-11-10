Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh: Đổi mới giảng dạy, lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể

Hội giảng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2026 khai giảng sáng 10.11

Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất (24.11.2026) đồng thời hướng tới kỷ niệm 67 năm thành lập Trường (1959-2026), 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Trường (14.12.1961-14.12.2026), 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2026), Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát huy năng lực chuyên môn của đội ngũ giảng viên và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao trong cộng đồng.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động là Hội giảng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2026 và Hội thi xây dựng sản phẩm tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Hai hoạt động được triển khai với những nội dung, hình thức khác nhau nhưng cùng hướng tới mục tiêu phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động trong nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao.

Diễn ra từ ngày 9 đến 19.11.2026, Hội giảng Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh năm 2026 thu hút sự tham gia của 25 giảng viên đến từ các đơn vị trong Nhà trường, với 13 bài giảng lý thuyết và 12 bài giảng thực hành.

NGƯT.PGS.TS. Đỗ Hữu Trường, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường phát biểu khai mạc Hội giảng

Đây là hoạt động chuyên môn có ý nghĩa thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, đồng thời tạo môi trường để các giảng viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những phương pháp giảng dạy hiệu quả, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm.

Thông qua các bài giảng lý thuyết và thực hành, Hội giảng chú trọng khuyến khích giảng viên đổi mới nội dung, phương pháp truyền đạt kiến thức, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức giảng dạy. Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động đào tạo được xác định là một trong những nội dung trọng tâm.

Trong bối cảnh yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo ngày càng cao, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong giảng dạy không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả truyền đạt kiến thức mà còn tạo điều kiện để giảng viên phát huy năng lực chuyên môn, đổi mới cách thức tổ chức bài giảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Bên cạnh ý nghĩa giao lưu, học hỏi, Hội giảng còn là dịp để đánh giá năng lực giảng dạy của đội ngũ giảng viên, phát hiện những bài giảng có chất lượng, phương pháp tổ chức hiệu quả để tiếp tục nhân rộng trong thực tiễn đào tạo.

Qua đó, hoạt động góp phần thúc đẩy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, chủ động đổi mới của mỗi giảng viên, đồng thời tạo động lực phát triển đội ngũ nhà giáo cả về trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh.

Song song với hoạt động chuyên môn, Nhà trường triển khai Hội thi xây dựng sản phẩm tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”.

Nhà trường triển khai Hội thi xây dựng sản phẩm tuyên truyền hưởng ứng phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hội thi được phát động rộng rãi tới toàn thể cán bộ, giảng viên và người lao động trong Nhà trường, với hai hình thức tham gia gồm video và bài viết tuyên truyền. Theo kế hoạch, mỗi công đoàn bộ phận lựa chọn ít nhất một sản phẩm video và một bài viết tiêu biểu để tham dự Hội thi cấp Trường.

Việc tổ chức Hội thi nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, giảng viên và người lao động trong xây dựng các sản phẩm truyền thông về lợi ích của hoạt động thể dục thể thao. Đồng thời, thông qua những hình thức tuyên truyền phù hợp, Nhà trường hướng tới nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của việc tập luyện thường xuyên đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng một phong trào, Hội thi còn tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giảng viên phát huy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và khả năng của bản thân.

Thông qua các sản phẩm video và bài viết, những thông điệp về rèn luyện thân thể, xây dựng thói quen vận động và duy trì lối sống tích cực được khuyến khích thể hiện bằng những cách thức sáng tạo, dễ tiếp cận, góp phần đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao đến gần hơn với đời sống.

Đặc biệt, Hội thi còn hướng tới phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trong thực hành, vận động và tuyên truyền phong trào rèn luyện thân thể. Với lợi thế về đội ngũ cán bộ, giảng viên có chuyên môn trong lĩnh vực thể dục thể thao, hoạt động này góp phần gắn kết kiến thức đào tạo với yêu cầu thực tiễn của công tác phát triển thể thao quần chúng.

Việc khuyến khích mỗi cán bộ, giảng viên và người lao động tham gia sáng tạo sản phẩm tuyên truyền cũng là cách để lan tỏa tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của từng cá nhân trong vận động cộng đồng duy trì thói quen tập luyện thường xuyên.

Có thể thấy, Hội giảng và Hội thi tuyên truyền là hai hoạt động mang ý nghĩa bổ trợ, gắn kết giữa nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo với trách nhiệm đóng góp cho sự phát triển phong trào thể dục thể thao trong cộng đồng.

Nếu Hội giảng tạo động lực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên thì Hội thi là cơ hội để phát huy kiến thức, sự sáng tạo và trách nhiệm xã hội của cán bộ, giảng viên, người lao động thông qua những sản phẩm tuyên truyền thiết thực.

Được tổ chức nhân dịp những ngày kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng đối với Nhà trường và ngành giáo dục, thể thao, các hoạt động không chỉ góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi mà còn khẳng định quyết tâm của Trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh trong đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong trong tuyên truyền, vận động người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, hướng tới mục tiêu nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân.